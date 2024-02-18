Mısır, İsrail'e karşı savaşa dair gizli belgeleri yayınladı

Mısır, Arap ülkelerinin İsrail'e karşı yürüttüğü son savaşa dair gizli belgeleri yayımladı. 1973 yılında gerçekleştirilen Yom Kippur Savaşı'na dair gizli belgeler, İsrail güçlerinin geri çekilmesine ilişkin ayrıntıları içermesiyle dikkat çekti.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce masum Filistinliyi katletti. 4 ayı aşkın bir süredir dünyanın kilitlendiği Gazze için Kahire'de ateşkes ve esir takası görüşmeleri sürerken Mısır, İsrail'e karşı tam 51 yıl önce gerçekleştirdiği Yom Kippur Savaşı'na dair "nadir" belgeleri yayınladı. Belgeler İsrail'in geri çekilmesine ilişkin ayrıntıları içermesiyle dikkat çekti.

SAVAŞIN SIRLARINA IŞIK TUTUYOR

Mısır Ekim 2023'te, 1973'teki Yom Kippur Savaşı'nın 50. yıldönümünü kutlamıştı. İsrail'in Refah'a saldırması durumunda barış anlaşmasının rafa kalkacağı iddiaları gündemdeyken Mısır kritik savaşa dair gizli belgeleri yayımladı.

Mısır Savunma Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan "Ekim 1973 Savaşının Belgeleri, Savaşın Sırları" başlıklı belgeler, İsrail'in Mısır'ın doğusundaki Sina'yı işgaliyle sonuçlanan 1967 Savaşından bu yana, askeri stratejik planlamaya kadar "savaşın sırlarına" ışık tutuyor.

İSRAİL'İN GERİ ÇEKİLMESİNİN AYRINTILARINI İÇERİYOR

Belgeler, 1973 Savaşı'nın ateşkese kadar olan aşamaları boyunca yönetimi, İsrail kuvvetlerinin geri çekilmesi ve medya ile uluslararası ve bölgesel kuruluşların rolüne ilişkin ayrıntıları ortaya çıkardı.

Mısır Savunma Bakanlığı, bu belgeleri yayınlama nedenini açıklamadı.

MISIR YAŞANANLARI TEKRAR HATIRLATTI

Mısır gazetesi El-Yevm Es-Sabi'de yer alan haberde ise Nasır Yüksek Askeri Akademisi Danışmanı Tümgeneral Adil el-Umde'nin konuyla ilgili sözlerine yer verildi. Umde, yayınlanan belgelerin 1973 Savaşı dönemi ve bu savaşa yapılan hazırlıkları göstermesi bakımından önemli kayıtlar olduğunu belirtti.

Yayınlanan belgelerin "yaşananları hatırlamayı ve başkalarına da hatırlatmayı sağladığını" kaydeden Tümgeneral Umde, belgelerin Mısır ordusunun dünyaya o zamanki koşullara rağmen gerekeni başardığını gösterdiğini ifade ederek, ülkenin askeri koşullarının daha iyi olduğunu ve her zaman gerekeni yapabileceğini anlattı.

YOM KİPPUR SAVAŞI

Mısır ve Suriye'nin 6 Ekim 1973'te İsrail'e karşı başlattığı Yom Kippur Savaşı, İsrail ile Arap ülkelerinin bugüne kadar karşı karşıya geldiği son muharebe olmuştu.

Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur’da (Kefaret günü) başlaması sebebiyle savaşa bu isim verilmişti.

Savaşın amacı İsrail'den 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası'nı geri almaktı. Ancak İsrail'in Suriye'ye oranla daha gelişmiş tanklara sahip olması ve Mısır'ın savaşın ikinci haftasındaki yanlış hamleleri sebebiyle Kahire ile Şam amaçladıkları sonuçlara büyük ölçüde ulaşamamıştı.

ABD'nin ara buluculuğunda Mısır ile İsrail arasında 18 Ocak 1974'te İsrail'in Süveyş Kanalı'nın batısındaki askerlerinin yanı sıra Sina’dan da belli bir ölçüde geri çekilmesini sağlayan bir anlaşma imzalanmıştı.

Tel Aviv ile Şam arasında da 5 Haziran 1974'te Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması imzalandı. İsrail bu anlaşmayla savaş sırasında işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmeyi kabul ederken, 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri'nde kalmaya devam etmişti.