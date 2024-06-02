Mısır, Katar ve ABD'den ortak bildiri: Ateşkesi kabul edin

Mısır, Katar ve ABD; ortak bildiri yayınlayarak taraflara (Hamas ve İsrail) barış önerisini kabul etmeleri çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail'in Katar aracılığı ile Hamas'a sunduğu yeni üç aşamalı ateşkes teklifini dünyaya duyurmuştu. "Hamas'sız bir Gazze" amaçladıklarını vurgulayan Biden'ın açıklamalarının ardından ABD, Mısır ve Katar'dan Hamas ve İsrail'e ortak çağrı geldi.

Üç ülke tarafından yayınlanan ortak bildiride "Ateşkesi kabul edin" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ortak basın açıklaması

Mısır Arap Cumhuriyeti, Katar Devleti ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Katar Devleti, Gazze Şeridi'nde

ateşkesin sağlanması ve rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması için devam eden görüşmelerde

arabulucu olarak, toplu olarak Hamas ve İsrail'e bir anlaşma yapma çağrısında bulunuyor.

Başkan Biden'ın 31 Mayıs 2024'te özetlediği ilkeleri bünyesinde barındırıyor.

Bu ilkeler, tüm tarafların taleplerini birçok çıkara hizmet eden bir anlaşmada bir araya getiriyor ve tüm Gazzelilerin uzun süredir çektiği acının yanı sıra rehineler ve ailelerinin uzun süredir çektiği acılara da derhal son verecek. Bu anlaşma kalıcı ateşkes ve krizin sonlandırılması için bir yol haritası sunuyor."