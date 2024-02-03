MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Başkanı Heniyye ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze'de ateşkes masaya yatırıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Gazze için kritik temas... Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetiyle görüştü.

GAZZE'DE ATEŞKES MASADA

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da görüştü. Toplantıda esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yolları üzerine görüşüldü. Ayrıca Filistin halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu.

Toplantıda başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı.

GAZZE'DE BİNLERCE ÇOCUK ÖLDÜ

Öte yandan kadın, çocuk, yaşlı gözetmeksizin, hastane ve okulları bombalayan İsrail, 27 bini aşkın Filistinliyi katletti. İsrail'in saldırılarında en az 12 bin çocuk hayatını kaybetti.