Moskova saldırganlarının İstanbul ziyareti: Üst düzey Türk yetkili New York Times'a anlattı

New York Times'a konuşan bir Türk yetkili, Moskova'daki saldırının iki şüphelisinin Türkiye ziyaretlerinin ayrıntılarını anlattı. Buna göre, Fariduni Şamsidin ve Saidakram Murodali Raçabalizoda, İstanbul'dan Moskova'ya aynı uçakla uçtu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da en az 139 kişinin öldürüldüğü saldırının zanlılarından ikisinin sadece birkaç hafta İstanbul'a geldiği iddiası, New York Times'a konuşan bir Türk yetkili tarafından da doğrulandı.

İsim vermeyen yetkili, 25 yaşındaki Fariduni Şamsidin ile 30 yaşındaki Saidakram Murodali Raçabalizoda'nın Türkiye ziyaretlerinin ayrıntılarını anlattı. Yetkili, Rusya'da göçmen işçi olarak çalışan ve Tacikistan vatandaşı olan bu kişilerin ziyaretlerinin kısa sürdüğünü, bu nedenle "Türkiye'de radikalleşmediklerinin" düşünüldüğünü söyledi.

Üst düzey bir görevde bulunduğu belirtilen güvenlik yetkilisi, saldırganlardan Saidakram Murodali Raçabalizoda'nın İstanbul'a 5 Ocak'ta geldiğini ve Fatih'te bir otelde 16 gün kaldığını anlattı. Buna göre Raçabalizoda, 2 Mart'ta İstanbul'dan Moskova'ya uçtu.

VİZE İÇİN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Fariduni Şamsidin ise Türkiye'ye Rusya'dan 20 Şubat'ta geldi. Ziyaret gerekçesini, Rus vizesinin süresinin dolması nedeniyle ülkeyi terk etmek durumunda olmasıyla açıkladı. Şamsidin de şubat sonunda yine Fatih'te bir otelde altı gün kaldı, bu sırada Instagram hesabından da İstanbul'dan fotoğraflar paylaştı. Şamsidin, 2 Mart günü Raçabalizoda ile aynı uçakla İstanbul'dan Moskova'ya uçtu.

New York Times'a konuşan yetkili, Raçabalizoda ve Şamsidin'in haklarında herhangi bir tutuklama talebi olmaması nedeniyle serbestçe dolaştıklarını söyledi. Yetkili, ikilinin Türkiye ziyaretlerinin Moskova saldırısının planlanması veya hazırlanması ile ilgisi olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı. Bununla birlikte, ziyaretlerin kısa sürmesi nedeniyle Türkiye'ye gelmelerinden önce 'radikalleştiklerinin' değerlendirildiğini ekledi.