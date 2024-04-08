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Mozambik'te tekne alabora oldu: 94 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mozambik&#039;te tekne alabora oldu: 94 ölü

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afrika ülkesi Mozambik'te tam bir felaket yaşandı. Açıktaki bir teknenin alabora olması sonucu 94 kişin hayatını kaybetti. Bölgeden korkunç görüntüler gelirken 26 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Afrika'nın güneydoğusunda bulunan Mozambik'te tekne alabora oldu.

94 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mozambik Deniz Taşımacılığı Enstitüsü (INSTRASMAR) tarafından yapılan açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu 94 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişiden de haber alınamadığı kaydedildi. INSTRASMAR yöneticisi Lourenco Machado teknenin aslında balıkçı teknesi olduğunu ve izinsiz bir şekilde taşımacılıkta kullanılmak üzere dönüştürüldüğünü ve kapasitesinin üzerinde taşımacılık yaptığını açıkladı.

26 KİŞİ KAYIP

Machado, "Dün yaşanan olayda 130 kişinin bulunduğu teknenin alabora olduğu ihbarını aldık, 94 kişinin cansız bedenine ulaştık. 26 kişi ise kayıp" dedi. Teknenin ülkenin Nampula eyaletine bağlı Lunga bölgesinden Mozambik Adası'na doğru seyrettiğini kaydeden Machado, ilk belirlemelere göre tekneyi şiddetli bir dalganın vurduğunu söyledi.

"YOLCU TAŞIMAYA UYGUN DEĞİLDİ"

Nampula Eyaleti Devlet Bakanı Jaime Netoise, teknede bulunanların kolera salgınından kaçtığını dile getirerek, "Tekne aşırı doluydu ve yolcu taşımaya uygun değildi" dedi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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