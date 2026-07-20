Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm şehitleri rahmetle anarak “Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız” diye vurguladı.

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in ilk uluslararası telefon görüşmesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceğine yönelik iddialara Rusya’dan cevap geldi.

"PUTİN BU TÜR TEMASLARA AÇIK"

Basın toplantısından basın mensuplarının sorularına cevap veren Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitiry Peskov, söz konusu iddiaya “Böyle bir telefon görüşmesi için özel bir düzenleme yapılmadı. Bu noktada spesifik bir şey söyleyemem. Ancak, Putin bu tür temaslara açık" cevabını verdi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitiry Peskov

NELER OLMUŞTU?

Birkaç gün önce İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in göreve gelmesinin ardından ilk resmi uluslararası temasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kuracağı öne sürülmüştü.

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, güvenlik protokolleri gereği medya ve kamuoyundan uzak duran dini liderin, ülkedeki durum stabilize olana kadar bu tutumunu sürdüreceği aktarılmıştı.

Mücteba Hamaney, ilk uluslararası görüşmeyi Putin ile mi yapacak? Rusya’dan iddialara cevap geldi

TASS muhabirine konuşan kaynak, Tahran-Moskova hattındaki diplomatik önceliği şöyle açıklamıştı:

Rusya bizim için son derece yakın bir ülke, Sayın Putin ise İslam Cumhuriyeti'nin yakın bir dostudur. Bu doğrultuda, Dini Lider'in ilk telefon görüşmesini ve ilk yüz yüze toplantısını muhtemelen Başkan Putin ile gerçekleştirmesi öngörülmektedir.

Hamaney, ABD’nin İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney’in ölümünün ardından babasının yerine göreve gelmişti.

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