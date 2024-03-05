Musk, Facebook ve Instagram'ın çöküşünü fena tiye aldı

Sosyal medya devleri Facebook ve İnstagram'ın çökmesi dünya genelinde kullanıcıların tepkilerine yol açarken, X'in sahibi Elon Musk erişim sorununu tiye aldı. “Eğer bu yazıyı okuyorsanız, bunun nedeni sunucularımızın çalışıyor olmasıdır” diyen Musk, Meta'ya göndermede bulundu.

Meta'nın sosyal medya devleri Facebook ve Instagram'a uzun süreli bir erişim sorunu yaşandı. Milyonlarca kullanıcının giriş yaptığı sosyal ağlar çöktü.

GLOBAL ÇÖKÜŞ

Kullanıcılar Instagram'a girdiklerinde ana sayfada "akış yenilemedi" cevabı ile karşılaştı. Facebook'ta da birçok kullanıcı hesabına giremedi. Global kaynaklı çöküntü, Elon Musk'ın sahibi olduğu bir başka sosyal medya devi X'e girişleri artırdı.

Sosyal medya kullanıcıları Facebook ve Instagram hakkındaki problem ve eleştirilerini X üzerinden paylaştı.

META'YI TİYE ALDI

Elon Musk ise Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununu tiye alarak, “Eğer bu yazıyı okuyorsanız, bunun nedeni sunucularımızın çalışıyor olmasıdır” dedi.

AÇIK AÇIK DALGA GEÇTİ

Musk, ayrıca, sosyal medya hesabından Facebook, Instagram ve Threads ile dalga geçtiği temsili bir fotoğrafı paylaşarak, Meta İletişim Direktörü Andy Stone’un X üzerinden “İnsanların hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşıma yer verdi.