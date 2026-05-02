Daha önce Müslümanları aşağılayan ve sivil toplum kuruluşları tarafından istifası istenen ABD Kongre Üyesi Randy Fine, Ermenileri hedef aldı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Randy Fine, katıldığı bir programda Ermeni asıllı rakibi Dan Bilzerian üzerinden tüm Ermenileri hedef alan açıklamalarda bulundu.

"Durum kötü ve bunu ciddiye almalıyız; çünkü bunun partimizde kök salmasını istemiyoruz. Ermenilerin Kongre'de görev yapmasını istemiyoruz" diyen Kongre üyesi, rakibinden "o küçük Ermeni" diye bahsederek, Ermeni kökenli vatandaşların ABD’deki siyasi varlığının partisi için bir tehdit oluşturduğunu iddia etti.

Müslümanlara aşağılamaya çalışan ABD Kongre üyesi bu kez de Ermeni lobisini hedef aldı

MÜSLÜMANLARA YÖNELİK HAKARETİ HAFIZALARDA

Randy Fine, sadece Ermeni toplumunu değil, Müslümanları da sistematik olarak hedef alan bir isim olarak tanınıyor. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından Müslümanları aşağılayan Fine, şu skandal paylaşımı yapmıştı:

"Eğer bizi bir seçim yapmaya zorlarlarsa, köpeklerle Müslümanlar arasında seçim yapmak zor değil."

Skandal ifadelerin ardından ABD'deki Müslüman sivil haklar kuruluşu CAIR ve çok sayıda Demokrat siyasetçi Fine'ın derhal istifa etmesini talep etti.

Fine, Müslüman Kongre üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'i "Müslüman terörist" olarak nitelendirmiş ve ana akım Müslümanların sınır dışı edilmesi gerektiğini savunmuştu.

ÇİFTE STANDART TARTIŞMASI: YAHUDİLERE SÖYLENSE GÖREVDEN ALINIRDI

Fine’ın nefret söylemlerine rağmen görevine devam etmesi, ABD siyasetinde "çifte standart" eleştirilerini beraberinde getirdi. Yahudi yorumcu Brian Krassenstein, bu duruma ilişkin şunları söyledi:

"Bir kişi aynı ifadeleri Yahudilere yönelik kullansa ağır bedeli olurdu. Randy Fine Müslümanlar hakkında söyleyince hiçbir şey olmuyor. Müslüman kelimesinin yerine Yahudi kelimesini koysanız, o kişi 2 saniye içinde görevden alınırdı."

SKANDALLAR ZİNCİRİ: GAZZE VE AYŞENUR EZGİ EYGİ

Fine'ın sicili, insanlık dışı açıklamalarla dolu. Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında "Filistin davası kötü bir davadır" diyen Fine, İsrail askerleri tarafından katledilen Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için de "Müslüman terörist" ifadesini kullanmıştı. Ayrıca, enkaz altından çıkarılan Filistinli bir çocuğun fotoğrafına "Gayet iyi uyuyorum, fotoğraf için teşekkürler" şeklinde cevap vermişti.

