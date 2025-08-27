Ne ateşkes ne de esir takası konuşuldu! Netanyahu'dan sıkıcı güvenlik kabinesi toplantısı

İşgal kararı alan İsrail'in yeniden soykırım saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, varılacak bir anlaşma ile açlık ve kıtlığın son bulmasını, yaralıların ise acilen tedavi altına alınmasını bekliyor. Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine rağmen, hastaneler dahil birçok noktayı vuran İsrail'de Netanyahu, güvenlik toplantısı için kabineyi topladı.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI MASADA YOKTU

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Güvenlik Kabinesi, akşam başlayıp sabahlara kadar süren önceki toplantıların aksine yaklaşık 3 saatlik kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda genel güvenlikle ilgili durum ele alınırken Gazze'de ateşkes ve esir takası konusu hiç gündeme gelmedi.

Güvenlik kabinesinin, Gazze Şeridi'ndeki askeri planları görüşmek üzere pazar günü yeniden toplanacağı aktarıldı.

BAKANLAR TOPLANTIYI GEREKSİZ VE SIKICI BULDU

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in toplantıya katılmadığı kaydedildi.

Haberde, toplantıya katılan ancak ismi açıklanmayan bir bakanın, "Bu gereksiz toplantıya neden çağrıldığımızı anlamadım. Bazı bakanlar toplantıyı sıkıcı buldu, bazıları yemek için pek çok kez salondan ayrıldı." ifadesine yer verildi.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde ise toplantının, bakanların, Batı Şeria'daki İsrail Yerleşimleri Konseyi tarafından Kudüs'te düzenlenen bir akşam yemeğine katılmaları için öne alındığı kaydedildi.

MUHALEFET TOPLANTIYI ELEŞTİRDİ

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda kabinenin toplantısında esir takası anlaşmasının görüşülmemesini "utanç lekesi" olarak değerlendirdi.

İsrail halkına seslenen Lapid, "Masada bir anlaşma var. Esirler bu anlaşmayla evlerine geri dönebilir ve savaş bitebilir." ifadesini kullandı.