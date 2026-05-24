Kavurucu sıcaklar kapıya dayanırken uzmanlardan şaşırtan bir uyarı geldi. İngiltere'de yapılan araştırmalar, bazı içeceklerin vücudu sudan çok daha uzun süre susuzluğa karşı koruyabildiğini ortaya koyarken, doğru sıvı desteğinin yaz aylarında enerji kaybını önlemede kritik rol oynadığı belirtildi.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Güneşin yoğun hissedildiği saatlerde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve vücudun susuz bırakılmaması gerektiği vurgulanırken, uzmanlar bazı içeceklerin sıvı dengesini korumada sudan daha uzun süre etkili olabileceğini ifade ediyor.

Ne çay ne de su! Uzmanı sıcak havalarda bu içeceği işaret etti

Bu noktada öne çıkan sütün sağladığı faydalar, sıcak günlerde tam bir kurtarıcı niteliği taşıyor. İngiliz basınından Metro'ya konuşan Dr. Natasha Fernando'ya göre, sütün doğal yapısında bulunan şeker, protein ve yağ, sıvının mideden boşalma hızını yavaşlatıyor. Bu sayede tüketilen sıvı vücutta daha uzun süre tutulabiliyor ve susuzluk hissinin önüne geçiliyor. Aynı zamanda sütün içerdiği sodyum, vücudun su dengesini optimize ederek sıvı kaybını asgari düzeye indiriyor.

Özellikle sıcak günlerde besleyici içeceklerin önem kazandığını dile getiren Fernando, laktoz intoleransı olanlar veya vegan beslenenler için de soya sütü gibi bitki bazlı alternatiflerin iyi bir seçenek olabileceğini söyledi.

Fernando ayrıca karpuz, salatalık, hindistan cevizi suyu ve seyreltilmiş taze meyve sularının da sıcak havalarda serinlemeye ve sıvı dengesini korumaya yardımcı olabileceğini belirtti.

SERİNLEMEK İÇİN 'SICAK İÇECEKLER' TÜKETİN!

Öte yandan uzmanlar, sıcak içeceklerin de kontrollü şekilde tüketildiğinde vücudun terleme mekanizmasını harekete geçirerek serinlemeye katkı sağlayabileceğini ifade ediyor. Ancak bunun etkili olabilmesi için terin cilt üzerinden buharlaşabilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Uzmanlara göre sıcak havalarda doğru sıvı tüketimi yalnızca susuzluğu gidermekle kalmıyor, aynı zamanda enerji seviyesinin korunmasına, mineral dengesinin desteklenmesine ve vücudun sıcakla daha rahat başa çıkmasına yardımcı oluyor. Özellikle besin değeri yüksek içecekler ve su oranı yüksek gıdalar, yaz aylarında sağlıklı kalmanın önemli noktaları arasında gösteriliyor.

