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    Netanyahu hükümetinde derin çatlak! Savunma bakanıyla fikir ayrılığına düştü

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Gazze'de masum sivillere saldıran İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinde çatlak giderek derinleşiyor. Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant ile konuşmadığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Netanyahu ile Gallant'ın Gazze konusunda fikir ayrılığına düştüğü öğrenildi.

    Netanyahu hükümetinde derin çatlak! Savunma bakanıyla fikir ayrılığına düştü
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Filistini yıllardır işgal altında tutan İsrail hükümet krizi derinleşiyor. Gazze'ye gerçekleştirilen saldırıların ardından muhalifler tarafından eleştiri yağmuruna tutulan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile arası giderek açılıyor. Netanyahu ile Gallant'ın Gazze konusunda fikir ayrılığına düştüğü öğrenildi.

    NETANYAHU GALLANT İLE KONUŞMUYOR

    İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın birbirleriyle konuşmadıklarını belirtti. Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri eski Başbakan Lapid, partisinin toplantısında Netanyahu hükümetini eleştirdi.

    Lapid, kabine toplantılarının "hesaplaşma, kavga ve hiçbir yere varmayan tartışmalar için utanç verici bir alan" olarak kullanıldığını ifade etti.

    Bakanların ordu komutanlarına karşı "kışkırtma eylemleri" yaptığını belirten Lapid, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant'ın da birbirleriyle konuşmadıklarını kaydetti.

    Lapid, 8 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun "ülkeyi yönetmeye uygun olmadığını" söyleyerek hükümetin değiştirilmesi ya da erken seçime gidilmesi çağrısı yapmıştı.

    GAZZE KONUSUNDA FİKİR AYRILIĞI YAŞANIYOR

    İsrail saldırılarının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ni kimin yöneteceği konusu, Netanyahu ile Gallant arasındaki anlaşmazlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

    Netanyahu daha önce pek çok defa yaptığı açıklamada, "Gazze'de savaş sonrasında bir Filistin yönetiminin iş başında olmasına karşı olduğunu" dile getirmişti.

    İsrail saldırılarının sonlanmasının ardından Gazze Şeridi’ni Filistinlilerin yöneteceğini açıklayan Gallant ise, "Gazze’deki gelecek hükümet, Gazze Şeridi’nden büyümeli. Gazze Filistinliler tarafından yönetilecek. Askeri harekatın sonu siyasi bir eyleme bağlanmalı." ifadelerini kullanmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Netanyahuİsrail
    Haberler > Dünya > Netanyahu hükümetinde derin çatlak! Savunma bakanıyla fikir ayrılığına düştü
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