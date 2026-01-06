İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aracılığıyla İran’a gönderdiği mesaj, bölgedeki savaş ihtimalini yeniden gündeme taşıdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinden İran yönetimine mesaj gönderdi.

Mesajda İsrail’in İran’a yönelik bir saldırı niyetinde olmadığı iletildi.

Netanyahu'nun Putin'den "Size saldırma niyetimiz olmadığını lütfen İran'a iletin" ricasında bulunduğu belirtildi. Haberin devamında, İsrail Başbakanı'nın bu mesajı iletmek için Rusya liderini aracı kıldığı, zira İsrail'de İran'ın "önleyici bir saldırı" (preemptive strike) başlatabileceğine dair ciddi bir endişe hakim olduğu ifade edildi.

İSRAİL’DE "ÖNLEYİCİ SALDIRI" ENDİŞESİ

İsrail yönetimi, İran’ın saldırıya uğrayacağı endişesiyle önce davranabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Aviv, İran’ın İsrail’e yönelik bir füze saldırısını önleyici hamle olarak değerlendirebileceğini düşünmekte. Yerel haberlere göre İsrail güvenlik birimlerinde alarm seviyesini yükseldi.

"SALDIRININ BEDELİ AĞIR OLUR"

Netanyahu’nun mesajında, İsrail’in saldırıya uğraması halinde karşılığının çok ağır olacağı yönünde İran’a açık bir uyarı yer aldı. Tel Aviv, doğrudan saldırı niyetini reddederken, misilleme tehdidini masada tutmayı sürdürdü.

NÖBET BAŞLADI

İsrail savunma kaynakları, İran’dan gelebilecek bir “yanlış hesaplama” ya da "kritik hata" ihtimaline karşı ordunun teyakkuz halinde olduğunu aktardı. Hava savunma sistemleri ve erken uyarı mekanizmalarının aktif tutulduğu kaydedildi.

ABD DESTEĞİYLE SERT KARŞILIK PLANI

İsrail yönetimi, İran’dan gelebilecek bir önleyici saldırıya ABD’nin desteğiyle sert bir karşılık vermeye hazırlanıyor. Washington ile askeri koordinasyonun bu başlıkta yoğunlaştığı ifade edildi.

TRUMP UYARDI

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin protestoculara karşı güç kullanması halinde ABD’nin devreye gireceğini söylemişti.

"Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır"sözleriyle Trump Tahran’a doğrudan mesaj verdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani de ABD’nin İran’ın iç işlerine müdahalesinin bölgede Amerikan çıkarlarını hedef haline getireceğini söyledi.

İRAN’DAKİ PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

İran’da 28 Aralık 2025’te ulusal para birimindeki sert değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle protestolar başladı. İlk olarak Tahran Kapalı Çarşı’da başlayan eylemler, kısa sürede birçok kente yayıldı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın ekonomik sıkıntılarını kabul ettiklerini ve mevcut tablonun hükümet sorumluluğunda olduğunu söyledi. Yetkililere, ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları çağrısı yapıldı.

GÖSTERİLERDE CAN KAYIPLARI

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesinde 31 Aralık’ta yaşanan olaylarda 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetti, 13 polis yaralandı. 1 Ocak’ta Lordigan kentindeki protestolarda da iki kişinin de öldürüldüğü bildirildi.

