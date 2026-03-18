UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak kritik rövanş öncesi yayın bilgileri netleşti. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Liverpool-Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir belli oldu. Dev karşılaşma öncesinde gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda avantajlı skorla sahaya çıkacak Galatasaray’ın mücadelesine dair yayın ve saat bilgileri belli oldu.

LİVERPOOL-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Liverpool-Galatasaray karşılaşmasının yayın bilgileri açıklandı. Kritik mücadele, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca dijital platform üzerinden izlemek isteyenler için Tabii platformu da karşılaşmayı canlı olarak ekranlara getirecek.

LİVERPOOL-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Liverpool-Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Bu sayede televizyonu olan herkes karşılaşmayı herhangi bir ücret ödemeden takip edebilecek. TRT 1’in yanı sıra Tabii platformu üzerinden de maç yayını yapılacak ancak bu platformda üyelik gerekebilir.

LİVERPOOL-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool ile Galatasaray arasındaki rövanş karşılaşması 18 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak. İngiltere’de Anfield Stadı’nda yapılacak mücadele Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

Galatasaray, ilk maçı sahasında 1-0 kazanarak önemli bir avantaj elde etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmadan beraberlik veya galibiyetle ayrılması halinde çeyrek finale yükselecek. Tek farklı mağlubiyet durumunda maç uzatmalara gidecek, iki farklı yenilgide ise Liverpool tur atlayan taraf olacak.

