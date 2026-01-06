The Jerusalem Post’ta yer alan değerlendirmeye göre, Türkiye sahada ve masada etkisini artırırken, İsrail bu yükselişi durduracak siyasi ve diplomatik gücü bulmakta zorlanıyor. Satır aralarında, Netanyahu yönetiminin Ankara karşısında geri adım atmak zorunda kaldığı itiraf edildi.

İsrail basını, Türkiye’nin Orta Doğu’daki hamleleri karşısında Tel Aviv yönetiminin elinin zayıfladığını yazdı.

The Jerusalem Post’ta yer alan haberde, İsrail’in Türkiye’nin Suriye ve Gazze’deki rolünü engelleme kapasitesinin giderek azaldığı aktarıldı.

Gazeteye konuşan İsrailli bir kaynak, durumu açık sözlerle dile getirdi:

"İsrail’in Erdoğan konusunda Trump’a kaç kez hayır diyebileceğinin bir sınırı var."

Netanyahu yönetimi duvara çarptı: Türkiye’yi durduramıyoruz diye Trumptan yardım istediler

NETANYAHU YÖNETİMİNİN TÜM HESAPLARI ALTÜST OLDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin, Türkiye’nin bölgedeki artan etkisi karşısında manevra alanını kaybettiğini açıklayan kaynaklar, özellikle Gazze ve Suriye başlıklarında İsrail’in seçeneklerinin sınırlı kaldığını kabul etti.

Kaynaklar "Ankara’nın Gazze’de Türk askerini konuşlandırması ve Suriye sahasındaki varlığı artık engellenemez noktaya geldi." dedi.

"TRUMP ERDOĞAN’I SEVİYOR" İTİRAFI

The Jerusalem Post’a konuşan kaynak, Washington faktörüne dikkat çekti: "Trump’ın Erdoğan’ı ne kadar sevdiği herkesin malumu. İsrail Gazze’de Türk güçlerine hayır dedi ama kaç tane hayır hakkı kaldı, asıl soru bu."

Netanyahu yönetimi Türkiye konusunda ABD karşısında her geçen zorlanıyor.

ANKARA–WASHİNGTON HATTI İSRAİL’İ RAHATSIZ ETTİ

Haberde, Paris’te yapılacak kritik toplantılara binaen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği bilgisi yer aldı.

Erdoğan ve Trump görüşmesini duyan Netanyahu'nun söz konusu temastan rahatsız olduğuna da değinildi.

ERDOĞAN’IN GAZZE MESAJI TEL AVİV’İ RAHATSIZ ETTİ

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bloomberg’e verdiği röportajda söylediği sözlere de geniş yer ayrıldı. Erdoğan’ın, "Türkiye’nin dahil olmadığı bir mekanizmanın Filistin halkının güvenini kazanması zor" ifadeleri, İsrail basınında doğrudan mesaj olarak yorumlandı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Gazze ve Suriye kritik süreçte! Bölgemizde huzuru Türkiye tesis edecek

Haberle İlgili Daha Fazlası