Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesinden sonra gözler, Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına ve Suriye’de terör örgütü YPG/SDG’nin entegrasyona karşı çıkmasının ardından atılacak adımlara çevrildi.

YILMAZ BİLGEN - ABD’nin Venezuela’daki baskını sonrası bütün dikkatler Latin Amerika’ya yoğunlaşırken Suriye ve Gazze için kritik süreç başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından gözler, Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması ve Suriye’de terör örgütü YPG/SDG’ye karşı atılacak adımlara çevrildi. Hem Suriye hem de Gazze’de Türkiye’yi istemediğini belirten Netanyahu’ya Trump karşı çıkıyor.

Suriye’nin başşehri Şam’da önceki gün terör örgütü PKK/SDG heyeti ile yapılan görüşmenin sonuçsuz kalmasını müteakip, sahada askerî hareketlilik arttı. Terör örgütü temsilcilerinin Şam’dan ayrılmasının ardından askerî kanat ve bölgede bulunan sivil unsurların teyakkuz hâline geçirildiği rapor ediliyor. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hem Şam ordusu, gelinen nokta ve sonraki adımlara yönelik üst düzey komutanlarla durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. Suriyeli güvenlik uzmanı Yusuf Hamud, önümüzdeki 10 günlük dönemin belirleyici olacağını söyledi. ABD’nin Venezuela baskını sonrası bütün dikkatlerin Latin Amerika’ya yoğunlaştığını hatırlatan Hamud “PKK-SDG için süre doldu. Yapılan anlaşma hükmünü kaybetti. Operasyon için şartlar oldukça müsait” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE’SİZ MASA TEKLİFİ

Gazetemize konuşan Hamud, PKK-SDG kanadının Türkiye’nin operasyonu ile ilgili Şam’dan garanti istediğini ve Suriye ordusunun yalnızca Türkiye sınırında devriye atması teklifinde bulunduğunu belirtti. Terör örgütünün blok hâlinde orduya katılım şartından vazgeçmediğini kaydeden Hamud “Suriye’ye ‘Türkiye’nin olmadığı yeni bir masa kuralım’ diyorlar. Bu masada da Fransa, Almanya, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) gibi ülkelerin olmasını talep ettiler. Petrolden yüzde 3 pay ve sınır kapılarından da hak istemeye devam ediyorlar. Suriye yönetimi bütün taleplerini reddetti. Suriye için en kritik dönemin içerisindeyiz. Sahilden kadın erkek yüzlerce Esad yanlısı ayrılıkçı Nusayri Kamışlı’ya geliyor. Ürdün sınırından da hem Suveyda’daki ayrılıkçılara hem de Lazkiye-Tartus aksına terörist, silah ve cephane sevkiyatı var. Ordu bütün gücüyle bu sızmaları engellemeye çalışıyor. Son iki günde onlarca terörist yakalandı ve silah, lojistik malzemeye el konuldu” dedi.

DIŞARIDAN KOORDİNE EDİLİYORLAR

Şam’da bulunan resmî kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Suriye yönetimi ile yapılan görüşmelerde PKK-SDG kanadının yol haritası haricî unsurlar tarafından çiziliyor. Özellikle ABD’li Demokratların başta Brett McGurk ve bazı senatörler ile İsrail’den bazı isimlerin örgütü yönlendirdiği kaydediliyor. PKK-SDG içerisinde etkin bir ismin verdiği bilgiler ise Ferhat Abdi ve PYD yönetimine “Yakında İran operasyonu olacak. Bu durumda bütün dengeler değişecek. Suriye karışacak ve Şara sonraki süreçte olmayacak. İsrail, Şam’ı vuracak” gibi benzeri sözlerin verildiği yönünde. SDG’den “uzatabildiğiniz ölçüde Şam’ı oyalayın” taktiğinin de yine Batılı odaklar ile İsrail’den geldiğini doğrulayan PYD kaynağı “Şu an yeniden aşiretlerle para, petrolden pay ve tamamen kendilerinin yöneteceği bölge taahhüdü ile görüşme trafiği başlayacak. Bununla beraber bazı eski ÖSO komutanlarına da benzer teklifler yapıldığı ve Şam ordusunu parçalama amaçlı girişimlerde bulunulduğunu anlatan PYD’li isim “Örgüt yönetimi hiçbir biçimde entegrasyon ya da uzlaşıya inanmıyor. Bütün motivasyon oyalama üzerine kurulu” dedi.

Öte yandan Şam’daki 4 Ocak görüşmesine katılan ABD’li ‘Kararlılık Operasyonu’ Komutanı Kevin Lambert’ın, Ferhat Abdi ve takındığı tavra tepki gösterdiği öğrenildi. Suriye ile ilgili bir diğer kritik gelişme de ABD’nin baskısı ile İsrail-Suriye Sınır Güvenliği Anlaşması kapsamında Paris’te yeni bir toplantı kararının alınması oldu.

EYLEM İÇİN SIZMAK İSTEYEN 8 KİŞİ YAKALANDI

Suriye’de Esad rejimi kalıntıları ülkeyi karıştırmaya çalışıyor. Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi’nin, ülkenin resmî haber ajansı SANA’da yayımlanan açıklamasında, ordunun Halep’in doğusundaki Deyr Hafir yakınlarında operasyon yürüttüğü bildirildi. Operasyonlarda devrik rejimle bağlantılı 8 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, şüphelilerin SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki bölgelere yasa dışı yollarla geçmeye çalıştıkları ifade edildi. Bakanlık Medya Dairesi, söz konusu kişilerin gerekli işlemlerin yapılmasının ardından ilgili makamlara teslim edileceğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Esad yönetimine yakın üst düzey eski subayların gizli planları ve 74 saatlik ses kaydı ortaya çıkarılmıştı. Söz konusu kayıtlarda, rejim kalıntılarının Şam hükûmetine karşı saldırılar gerçekleştirmeyi planladığı belirlenmişti.

