İsrail Cezaevi İdaresi'nin Filistinlilere idam cezası uygulanması için hazırlıklara başladığı, bu kapsamda polisten bir heyetin infaz yöntemlerini incelemek üzere Doğu Asya'daki bir ülkeye gideceği belirtildi.

İsrail Cezaevi İdaresi, Filistinli mahkumlara idam cezası uygulanması için somut hazırlıklara geçti.

İsrail televizyonu Kanal 13’ün aktardığına göre, İsrail polisinden bir heyet, infaz yöntemlerini yerinde incelemek amacıyla Doğu Asya’daki bir ülkeye gönderilecek. Gidecek ülkenin adı paylaşılmadı.

DOĞU ASYA’YA İNFAZ EĞİTİMİ YOLCULUĞU

Haberde, İsrail polisinden seçilen bir grubun, Filistinli mahkumların idam cezasının nasıl uygulanacağını öğrenmek üzere kısa süre içinde Doğu Asya’ya gideceği bilgisi yer aldı.

ÖZEL İNFAZ KOMPLEKSİ KURULUYOR

İsrail Cezaevi İdaresi’nin planları arasında özel bir infaz kompleksi kurulması, idam prosedürlerinin hazırlanması ve personelin bu sürece uygun şekilde eğitilmesi bulunuyor. Ayrıca idam cezasını uygulayan ülkelerdeki mevcut yöntemlerin detaylı biçimde incelenmesi hedefleniyor.

ASILARAK İDAM VE ÜÇLÜ DÜĞME SİSTEMİ

Asılarak idam yönteminin seçilmesi durumunda, infazın üç kişinin aynı anda düğmeye basmasıyla gerçekleştirileceği senaryosu üzerinde duruluyor. Gardiyanların özel eğitim alacağı, infaz ekiplerinin gönüllüler arasından seçileceği ve nihai kararın çıkmasının ardından idamların 90 gün içinde uygulanmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.

HEDEFTE GAZZE VE BATI ŞERİA

Haberde adı açıklanmayan bir İsrailli kaynak, söz konusu yasanın öncelikle 7 Ekim saldırılarına katılmakla suçlanan İzzeddin el-Kassam Tugayları mensupları için devreye alınmasının planlandığını aktardı. Aynı düzenlemenin ilerleyen aşamada Batı Şeria’da “ciddi saldırılar” nedeniyle hüküm giyen Filistinlileri de kapsayacağı ifade edildi.

BEN-GVİR’DEN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

"Asma, elektrikli sandalye, zehirli iğne ya da kurşuna dizme… Yöntem ne olursa olsun, tek bir şeyi hak ediyorlar: ölüm cezası."

İSRAİL MECLİSİ’NDEKİ YASA TASARISI

Ben-Gvir’in partisi Yahudi Gücü tarafından İsrail Meclisine sunulan yasa tasarısı, İsrail devletine ve Yahudi halkına zarar verme amacıyla hareket ettiği öne sürülen ve bir İsrail vatandaşının ölümüne neden olanlara ölüm cezası verilmesini öngörüyor. Tasarı, 7 Ekim’e katılmakla suçlanan Filistinliler için idama varan cezaları savunuyor.

YARGILAMADA OLAĞAN DIŞI SÜREÇ

Tasarıda, delillerin karmaşık yapısı ve 7 Ekim’de yaşanan olaylar gerekçe gösterilerek askeri mahkemelerin yargılamalarda standart usul ve kuralların dışına çıkabilmesine kapı aralanıyor.

