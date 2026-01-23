İsrail'in yeni skandal planı ifşa oldu. Hedefte Bilal Erdoğan ve çok sayıda Türk yetkili var.

İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Türk vatandaşının başta Gazze olmak üzere Doğu Kudüs ve İsrail'e girişini yasaklamak için harekete geçti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan kaynaklar, güvenlik gerekçesini öne sürerek Türkiye'ye Gazze adımı ve Şara yönetiminin Suriye operasyonları sonrası cevap vermek istiyor.

Öte yandan 1 Ocak sabahı İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen “Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz” mitinginde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Netanyahu yönetimini rahatsız etti.

Netanyahu yönetiminden skandal Bilal Erdoğan kararı! Bakan duyurdu

YASAK LİSTESİNDE BİLAL ERDOĞAN DA VAR

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, giriş yasağı Bilal Erdoğan ile birlikte en az 28 üst düzey Türk vatandaşını kapsıyor. Listede siyaset, din, medya ve sivil toplum alanlarında tanınan isimlerin yer aldığı aktarılıyor.

Hedef alınan isimler arasında, TÜRGEV Başkanı Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Filistin yanlısı gösterilerde yer alan, İsrail boykotu çağrılarına destek veren ve çeşitli vakıf ile yardım kuruluşlarıyla bağlantılı kişiler bulunuyor.

Giriş yasağı süreci, İsrail’in diaspora işlerinden sorumlu bakanı Amichai Chikli tarafından yürütülüyor. Chikli’nin Türkiye’yi açık biçimde “düşman devlet” olarak gördüğü yineledi: "Türkiye bizim için tehdit, düşman devlet. Gazze'ye giremeyecekler"

Önerinin, bakanlığın genel müdürü Avi Cohen Scali tarafından hazırlandığı ve İsrail Nüfus ve Göçmenlik Otoritesine iletildiği bildirildi.

İsrailli yetkililer, kararın belirli bir ziyaret ya da seyahat takvimine bağlı olmadığını, Türkiye’ye ve Türk isimlere yönelik siyasi bir mesaj, açık bir sembolik yaptırım amacı taşıdığını öne sürdü.

İsrail medyası Ynet de Chikli’nin Türkiye’nin "kırmızı çizgiyi aştığını" söylediğini ve İsrail’in yalnızca eleştirilere değil, devletin meşruiyetini hedef alan girişimlere de karşılık vermesi gerektiğini dile getirdiğini yazdı.

Türkiye, Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail ile tüm ticari ilişkileri keserek hava sahasını İsrail uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

SURİYE SAHASI GERİLİMİ DAHA DA TIRMANDIRDI

Türkiye ile İsrail arasındaki kriz, Suriye başlığında daha da derinleşti. Esad sonrası dönemde Türkiye, Şam’daki geçiş yönetiminin en güçlü destekçilerinden biri olurken, İsrail Suriye genelinde hava saldırılarını artırdı ve güneydeki askeri varlığını genişletti.

