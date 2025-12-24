İsrail siyasetinde erken seçim ihtimali yeniden gündeme geldi. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, yardımcılarına Knesset’in feshi ve erken seçim senaryoları için hazırlık yapılması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

Gazze’deki soykırım gölgesinde Netanyahu hükümeti iç siyasette ciddi bir çıkmaza sürüklendi.

TAKVİM 2026’YI GÖSTERİYOR AMA SENARYO DEĞİŞTİ

Mevcut takvime göre İsrail’de genel seçimlerin 27 Ekim 2026’da yapılması gerekiyor. Ancak Netanyahu’nun, özellikle Haredi askerlik düzenlemesi ve bütçe tasarısı nedeniyle yaşanan çıkmazlar yüzünden, seçimlerin Haziran ayına çekilebileceği ihtimali üzerinde durduğu aktarıldı.

Netanyahu’nun sonu yakın mı? Erken seçim talimatı geldi

LİKUD’DA SEÇİM MAKİNESİ DEVREYE GİRİYOR

Netanyahu’nun, Likud Partisi içinde seçim kampanyasını yürütecek bir ekip kurulmasını istediği, aday listesinin de birkaç ay içinde hazırlanması talimatını verdiği ortaya çıktı. Buna rağmen kamuoyuna, hükümetin görev süresini tamamlayacağı yönünde mesajlar verildi.

Yedioth Ahronoth’a konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, Netanyahu’nun dışarıya "her şey yolunda" görüntüsü vermek istediğini, ancak parti içinde Knesset’in feshi ihtimaline karşı ciddi bir hazırlık yürütüldüğünü aktardı.

NETANYAHU'NUN SONU MU GELİYOR: BÜTÇE KİLİDİ VE HAREDİ KRİZİ

İsrail yasalarına göre hükümetin erken seçimi önleyebilmesi için mart ayı sonuna kadar genel bütçeyi Knesset’ten geçirmesi gerekiyor. Bu noktada kilit rol ultra-Ortodoks Yahudiler olarak bilinen Haredi partilerde bulunuyor. Harediler, bütçeye destek için askerlik muafiyetinin korunmasını şart koşuyor.

Yaklaşık 10 milyonluk İsrail nüfusunun yüzde 13’ünü oluşturan Harediler, askerlik hizmetinin dini yaşamlarını tehdit ettiğini savunmakta. On yıllardır birçok ultra-Ortodoks erkek, dini eğitim gerekçesiyle askerlikten muaf tutuluyor.

Gazze’ye yönelik saldırılar sürerken Netanyahu’nun erken seçim ihtimalini masaya koyması, İsrail siyasetinde yeni bir kırılmanın habercisi. Koalisyonun bütçeyi geçirememesi halinde Knesset otomatik olarak dağılacak ve ülke erken seçime gidecek.

LİKUD, ERKEN SEÇİM İDDİALARINI YALANLADI

İsrail medyasında Knesset’in dağıtılabileceği ve Haziran ayında erken seçim yapılabileceği yönündeki haberlerin ardından Likud’dan açıklama geldi. Parti yönetimi, seçimlerin planlandığı gibi Ekim 2026’da yapılacağını duyurdu.

