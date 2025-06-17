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New York Belediye Başkan Adayı Brad Lander yaka paça gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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New York Belediye Başkan Adayı Brad Lander yaka paça gözaltına alındı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

New York Belediye Başkan Adayı ve şehir denetçisi Brad Lander, yaka paça gözaltına alındı. Lander bir göçmen sanığı mahkemeden çıkartıyordu.

ABD Başkanı Trump'ın göçmen karşıtı politikalarıyla gerilen ülkede krizlerin ardı arkası kesilmiyor. New York'da bir göçmen sanığı mahkemeden çıkaran New York Belediye Başkan Adayı ve şehir denetçisi Brad Lander gözaltına alındı. Lander'ın polisler tarafından yaka paça götürülmesi dikkat çekti.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDI

New York Belediye Başkan Adayı ve şehir denetçisi Brad Lander, New York'ta bir göçmenlik mahkemesi önünde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındı. Lander, bir göçmen sanığı mahkemeden çıkarırken maskeli ICE görevlilerinin müdahalesiyle karşılaştı.

New York Belediye Başkan Adayı Brad Lander yaka paça gözaltına alındı - 1. Resim

Lander, “ABD vatandaşlarını gözaltına alma yetkiniz yok” diyerek ve sanık için yargı emri talep ederek tepki gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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