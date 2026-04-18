Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026’ya katılan Nijerya Savunma Bakanı Christopher Gwabin Musa, Türkiye ile askeri alanda tarihi bir anlaşmaya imza attıklarını duyurdu.

Nijerya Savunma Bakanı Christopher Gwabin Musa, Türkiye ile ilişkilerin tarihi bir zirveye ulaştığını açıkladı. 1960'tan beri süregelen dostluğun stratejik bir ortaklığa dönüştüğünü aktaran Bakan Musa, Türkiye'nin savunma tecrübesinin Nijerya için hayati önem taşıdığına değindi.

40 YILLIK TECRÜBE TRANSFERİ: NİJERYA ORDUSUNA TÜRK DOKUNUŞU

Yaklaşık 17 yıldır "asimetrik savaş" ile mücadele eden Nijerya, Türkiye’nin terörle mücadeledeki 40 yıllık derin tecrübesinden faydalanmak için kolları sıvadı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelen Musa, savunma sanayisinde ortak üretim ve teknoloji transferi konularında mutabık kaldıklarını açıkladı. Türkiye'nin askeri teçhizat üretiminde dünya devleri arasına girdiğini belirten konuk bakan, bu birikimi Nijerya’ya taşımak istediklerini kaydetti.

200 ÖZEL KUVVET ASKERİ TÜRKİYE'DE EĞİTİLECEK

Savunma iş birliğinin en somut adımı ise askeri eğitim alanında atıldı. Bakan Musa, Türkiye'nin Nijerya Özel Kuvvetleri için 200 kişilik bir eğitim kontenjanı tahsis ettiğini duyurdu. Nijerya’ya döner dönmez askerlerin sevkiyatını başlatacaklarını belirten Musa, "Özel kuvvetlerimizin eğitimi için Türkiye'nin onayı bizim için çok kıymetli. Türk ordusunun disiplini ve tecrübesi, sahadaki gücümüzü artıracak" dedi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan Orta Doğu’daki savaşa da değinen Musa, barışın her şeyden üstün olduğunu hatırlattı. Savaşın kimseye fayda sağlamadığını, ekonomiyi ve insan yaşamını felç ettiğini ekleyem Nijerya Savunma Bakanı, "Dünya barışı için barışsever ülkelerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Nijerya'nın güvenliği Türkiye’ye emanet: 200 özel harekatçı için sevkiyat başlıyor

Türkiye'nin hem İran hem de Ukrayna-Rusya savaşlarındaki arabulucu rolünü takdirle takip ettiklerini belirterek, "Türkiye çok yol katetti, onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

ADF’YE REKOR KATILIM: TÜRKİYE’YE GÜVENİN İMZASI

Antalya Diplomasi Forumu’nun 5. kez toplanmasının küresel diplomasideki önemine dikkat çeken Musa, 150 ülkeden 5 bini aşkın delegenin Antalya’da buluşmasının Türkiye’ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Forum kapsamında Bakan Musa’ya, Gazze’deki insanlık dramını belgeleyen "Tanık" kitabı da hediye edildi.

