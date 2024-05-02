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Odesa'ya Rus füzesi saldırısı! Çıkan yangında 14 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Odesa&#039;ya Rus füzesi saldırısı! Çıkan yangında 14 kişi yaralandı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

2 yılı aşkın süredir Ukrayna ile savaşan Rusya, dün gece Odesa'ya saldırdı. Füzeler büyük bir yangına sebep olurken 14 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın Odesa bölgesine yapılan bir Rus füze saldırısı, sivil altyapıya zarar verdi.

14 KİŞİ YARALANDI

Bölgede büyük çaplı bir yangın çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 14 kişi yaralandı, bir kişi hastaneye kaldırılırken diğerleri olay yerinde tedavi edildi.

Odesa'ya Rus füzesi saldırısı! Çıkan yangında 14 kişi yaralandı - 1. Resim

Odesa'ya Rus füzesi saldırısı! Çıkan yangında 14 kişi yaralandı - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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