Okul gezisi faciayla bitti! 6 öğrenci boğuldu, 24 öğrenci yaralandı

Okul gezisi faciayla bitti! 6 öğrenci boğuldu, 24 öğrenci yaralandı
Mısır'da bir okulun düzenlediği plaj gezisi faciayı beraberinde getirdi. Geziye katılan öğrencilerden 6 kişi boğularak hayatını kaybetti, 24 öğrenci ise yaralandı.

DIŞ HABERLER - Mısır'da bir plaja düzenlenen okul gezisi sırasında altı öğrenci boğuldu, 24 öğrenci yaralandı.

Daily Mail'in haberine göre; Mısır Sağlık Bakanlığı , ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'deki plaja öğrencilerin suda zorlandığı yönündeki ihbarların ardından sağlık ekiplerinin geldiğini doğruladı.

Ancak 16 ambulansın katıldığı geniş çaplı kurtarma çalışmalarına rağmen, popüler bir turistik yer olan Ebu Talat Plajı'nda altı kişi hayatını kaybetti.

Okul gezisi faciayla bitti! 6 öğrenci boğuldu, 24 öğrenci yaralandı - 1. Resim

21 ÖĞRENCİ TEDAVİ ALTINDA 

En az 24 kişi yaralandı, üç öğrenci sahilde tedavi altına alındı, 21 kişi ise hastaneye kaldırıldı. 

On üçü Agamy Özel Hastanesi'ne kaldırılırken, sekizi ise Amriya Genel Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sağlık ve Nüfus Bakanı Halid Abdül Ghaffar, öğrencilere her türlü acil tedavinin sağlandığını, acil müdahaleyi ve sağlanan tıbbi bakımı yakından takip ettiklerini söyledi.

PLAJ KAPATILDI 

İskenderiye yetkilileri daha sonra plajın kapatılmasını emretti. 

Tehlikeli dalga koşulları ve güçlü akıntılar nedeniyle halkın denize girmemesi konusunda uyarıda bulunmak amacıyla bölgeye kırmızı bayraklar asıldı. 

Konya'da tır ve otomobil çarpıştı! Korkunç kazada can kayıpları var
