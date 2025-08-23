Okul gezisi faciayla bitti! 6 öğrenci boğuldu, 24 öğrenci yaralandı

DIŞ HABERLER - Mısır'da bir plaja düzenlenen okul gezisi sırasında altı öğrenci boğuldu, 24 öğrenci yaralandı.

Daily Mail'in haberine göre; Mısır Sağlık Bakanlığı , ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'deki plaja öğrencilerin suda zorlandığı yönündeki ihbarların ardından sağlık ekiplerinin geldiğini doğruladı.

Ancak 16 ambulansın katıldığı geniş çaplı kurtarma çalışmalarına rağmen, popüler bir turistik yer olan Ebu Talat Plajı'nda altı kişi hayatını kaybetti.

21 ÖĞRENCİ TEDAVİ ALTINDA

En az 24 kişi yaralandı, üç öğrenci sahilde tedavi altına alındı, 21 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

On üçü Agamy Özel Hastanesi'ne kaldırılırken, sekizi ise Amriya Genel Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sağlık ve Nüfus Bakanı Halid Abdül Ghaffar, öğrencilere her türlü acil tedavinin sağlandığını, acil müdahaleyi ve sağlanan tıbbi bakımı yakından takip ettiklerini söyledi.

İlgili Haber Eski futbolcu denizde cansız halde bulundu! Metin Baş hayatını kaybetti

PLAJ KAPATILDI

İskenderiye yetkilileri daha sonra plajın kapatılmasını emretti.

Tehlikeli dalga koşulları ve güçlü akıntılar nedeniyle halkın denize girmemesi konusunda uyarıda bulunmak amacıyla bölgeye kırmızı bayraklar asıldı.