Japon atıştırmalık üreticisi Calbee, Orta Doğu’daki çatışmaların yol açtığı tedarik sıkıntıları nedeniyle bazı ürünlerinin ambalajlarını geçici olarak siyah-beyaz tasarıma çevireceğini açıkladı.

Japonya merkezli atıştırmalık devi Calbee, İran’daki savaş ve Orta Doğu’daki gerilimlerin tetiklediği hammadde tedarik sorunları nedeniyle önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, mürekkep üretiminde kullanılan bazı bileşenlerin temininde yaşanan aksaklıklar nedeniyle ürün ambalajlarında geçici olarak renkli tasarımdan vazgeçileceğini duyurdu.

İRAN SAVAŞI ONLARI DA VURDU

Açıklamaya göre, Calbee’nin toplam 14 ürünü bu değişiklikten etkilenecek. 25 Mayıs’tan itibaren bu ürünler, canlı renkler yerine siyah-beyaz ambalajlarla satışa sunulacak. Şirket, bu uygulamanın üretim kalitesini etkilemeyeceğini ve yalnızca tedarik zincirindeki sorunlara karşı alınan bir önlem olduğunu vurguladı.

Calbee, hangi hammaddelerde sıkıntı yaşandığına dair detay paylaşmazken, Japon hükümeti mürekkep ve nafta gibi temel girdilerde genel bir arz krizi olmadığını belirtti. Buna rağmen hükümet, şirketle temas halinde süreci yakından izlediğini açıkladı.

FİYATLAR NEREDEYSE İKİ KATINA ÇIKTI

Küresel ölçekte ise Orta Doğu’daki çatışmaların Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatları aksattığı, bu durumun da lojistik ve enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açtığı ifade ediliyor. Özellikle petrol ve doğalgaz fiyatlarında artış yaşanırken, mürekkep ve plastik üretiminde kullanılan nafta fiyatlarının Asya’da neredeyse iki katına çıktığı bildirildi.

Calbee, ambalaj değişikliğinin geçici olduğunu ve tedarik koşulları normale döndüğünde eski tasarıma geri dönüleceğini açıkladı. Öte yandan Japon hükümeti, nafta tedarikini Orta Doğu dışındaki kaynaklara, özellikle ABD gibi alternatif ülkelere yönlendirerek arz güvenliğini artırmaya çalışıyor.

