ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’a karşı asker göndermeyeceğim” sözlerine rağmen bölgeye askerî yığınak sürüyor. ABD’de yayın yapan Newsmax televizyon kanalının ismini açıklamak istemeyen dört yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD, bölgeye yönelik askerî sevkiyat sürecini hızlandırıyor.

8 BİN ASKER SEVK EDİLECEK

Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu ile 11’inci Deniz Piyade Seferi Birliğinin planlanandan daha önce harekete geçtiğini ileri süren yetkililer, bu birliklerin Hint-Pasifik üzerinden Orta Doğu’ya doğru yola çıkmasının beklendiğini iddia etti. Yetkililer, Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu’nun hâlihazırda Orta Doğu’ya ilerlediği iddia edilen USS Tripoli gemisine katılacağını aktardı. Bununla birlikte 6 amfibi geminin, 4 bin ila 5 binini deniz piyadelerinin oluşturduğu yaklaşık 8 bin askerî personeli bölgede görev yapmak üzere sevk etmiş olacağı iddia ediliyor.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu’ya 5 bin deniz piyadesi ve denizciden oluşan bir amfibi hazır grubu göndereceği öne sürülmüştü. Öte yandan ABD merkezli haber sitesi Axios’un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaya zorlamak için İran’a ait Hark Adası’nı işgal etme ya da abluka altına alma planlarını değerlendiriyor.

