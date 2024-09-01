Ortadoğu'da karışıklığı fırsat bildi! Lübnan 4 askeri mevziyi vurdu, yaralılar var

Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri, İsrail'deki tarihi ayaklanmayı fırsat bildi. Lübnan, İsrail'de bir bina ile 4 askeri mevziyi vurdu. Saldırıda yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze soykırımıyla Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi. Gazze'de 11 aydır süren katliamda bugün sıcak bir gelişme yaşandı. İsrail ordusu Gazze'de 6 esirin ölü bulunduğunu duyurdu. Bu haber İsrail'i kaosa sürükledi. İsrail meydanlarını on binlerce kişi protesto amaçlı doldurdu.

İsrail'deki tarihi ayaklanmayı fırsat bilen Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri, İsrail'in dünkü saldırısına karşılık verdi. Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde bir bina ile 4 askeri mevziye saldırı düzenledi.

İRAN DESTEKLİ GÜÇLER İSRAİL'İ VURDU

Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in kuzeyinde bir bina ile 4 askeri mevziyi vurduğunu duyurdu. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyine düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi paylaşıldı.

El-Menara yerleşim biriminde İsrail askerlerinin kullandığı binanın silahlarla, Hadeb Yarun mevzisinin kamikaze insansız hava aracıyla (İHA), El-Merac mevzisindeki askerlerin füzelerle, Cel el-Allam ve Ramya mevzilerinin ise top mermileri ile vurulduğu aktarıldı.

Hizbullah, gün içinde İsrail'de başka askeri mevzileri vurduğunu açıklamıştı.

YARALILAR VAR

İsrail medyasının aktardığına göre bir asker ile bir sivil ağır yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif ve Ayta eş-Şaab beldelerine hava saldırıları düzenlemiş ve bu saldırılarda 1 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştı.