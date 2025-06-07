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Örümcek Ağı Operasyonundan yeni görüntüler! Ukrayna, Rus bombardıman uçağının imha ediliş anını paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ukrayna, Rusya’nın dört farklı hava üssüne yapılan ve milyarlarca dolarlık hasara yol açan insansız hava aracı saldırısına yönelik yeni görüntüleri paylaştı.

Ukrayna İstanbul'da gerçekleşecek barış müzakereleri öncesinde Rusya'ya Örümcek Ağı operasyonu gerçekleştirdi, 117 adet İHA havalanarak Rus hava üslerine saldırdı. Tu-95 tipi nükleer bomba taşıyabilen uçakları başta olmak üzere 41 savaş uçağının imha edildiği saldırıda Rusya milyarlarca dolar zarar gördü. Ukrayna, Truva atı niteliğindeki saldırıya ilişkin yeni video paylaştı.

RUS TU-22M SAVAŞ UÇAĞI İMHA GÖRÜNTÜLERİ

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), tarafından 1 Haziran'da Rus askeri üslerine düzenlediği yönelik saldırıya ilişkin görüntülerde bir Rus Tu-22M stratejik bombardıman uçağının imha edildiği anlar yer aldı.

Örümcek Ağı Operasyonundan yeni görüntüler! Ukrayna, Rus bombardıman uçağının imha ediliş anını paylaştı - 1. Resim

İnsansız hava aracı (İHA) görüntüsünün yer aldığı videoda uçakların yandığı anlar yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna 1 Haziran'da Rusya'nın iç bölgelerindeki hava üslerine İHA saldırısı düzenlemiş, A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 dahil olmak üzere 40'tan fazla Rus bombardıman uçağını vurmuştu.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Rus hava üslerine yönelik saldırıda kullanılan İHA'ların daha önce Rusya'ya sokulduğu, daha sonra da ahşap kabinler ile kamyonlara saklandığı ve bu kamyonlardan hedeflerine havalandığı aktarılmıştı. Saldırıya "Örümcek Ağı Operasyonu" adı verildiği ifade edilen haberlerde, saldırının 1,5 yıl planlandığı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından bizzat yönetildiği aktarılmıştı. Saldırıların Rusya'ya 2 milyar dolar zararı olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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