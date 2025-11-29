İsrail ordusu, Esad rejiminin devrilmesinin 1. yılını kutlayan Suriye’ye saldırdı. Beyt Cin kasabasına giren askerler 13 sivili katletti.

Suriye’de, Beşar Esad rejiminin çöküşüyle sonuçlanan operasyonun başlamasının yıl dönümünde İsrail katliam yaptı. Gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Kuneytra bölgesine bağlı Beyt Cin kasabasına gelen İsrail askerleri, bazı kişileri zorla alıkoymaya çalıştı.

Baskına tepki gösteren kasaba sakinleriyle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı. İsrail ordusuna ait helikopterlerin de kullanıldığı baskında, top atışlarıyla da bazı yerler bombalandı. İsrail’in saldırısı sırasında ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere en az 13 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. İsrail ordusu yazılı açıklamayla saldırıyı doğrularken “Cemat-i İslami” üyesi olduğu iddia edilen 2 kişinin alıkonması için Beyt Cin’e baskın düzenlendiği belirtildi.

Baskında çatışma çıktığı ve üçü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı ifade edildi. Saldırıda silahlı oldukları öne sürülen çok sayıda kişinin öldürüldüğü ve bazı kişilerin de alıkonduğu iddia edildi.

SABAHA KADAR ATEŞ AÇTILAR

Bölge sakinlerinden Feyziye Akkaşa “İsrail’e ait askerî araç geldi ve burada durdu. Bir kısmı aşağıya, bir kısmı yukarıya gitti. Bana yere yatmamı söylediler ve etrafa ateş açtılar. İnsanların bağırdığını ve öldüğünü duydum. Sabaha kadar etrafa saldırdılar” dedi. İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından beldeye gelen sivil savunma ekipleri arama-tarama çalışmaları başlattı. Belde sakinleri büyük tedirginlik yaşarken İsrail’e ait insansız hava araçları bölge üzerinde uçuşlar gerçekleştirdi.

TARİHÎ ZAFERİN İLK ADIMI

Bu arada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beşar Esad rejiminin çöküşüyle sonuçlanan operasyonun başlamasının 1. yıl dönümü dolayısıyla Suriye halkını tebrik ederek, halkı bu ‘tarihî zaferi’ kutlamaya davet etti. Başkent Şam’ın yanı sıra Halep, Hama, Humus, Lazkiye ve Deyrizor gibi illerde binlerce sivil, kent merkezlerindeki ana meydanları doldurdu. Gösterilerde, Suriye bayrakları taşınarak ülkenin birlik ve bütünlüğünü vurgulayan sloganlar atıldı, bölünme ve ayrılık çağrıları aleyhinde döviz ve pankartlar açıldı.

Sık sık “Yaşasın özgür Suriye” ve “Tek vatan, tek halk” sloganları atılırken, bazı bölgelerde yerel yönetimler tarafından konser ve yürüyüş gibi etkinlikler de düzenlendi. Meydanları dolduran kalabalık, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine dikkati çekerek, ülkenin birlik ve beraberliğinin vurgulandığı mesajlar verdi. Suriye’de muhalifl er, 27 Kasım 2024’te İdlib’ten güneye doğru ilerleyerek Esad rejiminin kontrolünde bulunan Halep iline operasyon başlatmıştı.

