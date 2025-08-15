Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pakistan'da kabus günleri! 146 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti

Pakistan'da kabus günleri! 146 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Pakistan, ülkenin kuzeyini vuran sel felaketi nedeniyle kabus dolu günler yaşıyor. Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 146’ya yükseldi. Sel suları çok sayıda evi yıktı, yolları su ve enkazla kapladı.

Pakistan’ın kuzeyindeki Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 146’ya yükseldi. Sel suları çok sayıda evi yıktı, yolları su ve enkazla kapladı.

Eyalet Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Sözcüsü Anwar Shahzad, son 24 saatte en fazla can ve mal kaybının Buner, Bajaur, Battagram, Mansehra ve Swat bölgelerinde yaşandığını belirtti. Buner’de yıkılan evlerin ardından ölü sayısının toplamın yarısından fazlasını oluşturduğu kaydedildi.

Pakistan'da kabus günleri! 146 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti - 1. Resim

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Peshawar’daki Eyalet Arama Kurtarma ve Yardım Otoritesi Sözcüsü Bilal Faizi, Bajaur’daki bir köyde üç kişinin yaralı kurtarıldığını, 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve yedi kişinin hâlen kayıp olduğunu açıkladı.

Hükümet, 16 Ağustos’tan itibaren Khyber Pakhtunkhwa’da olağanüstü hâl ilan etti. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini bildirdi. Bajaur’a yardım malzemesi taşıyan bir Mi-17 helikopterinin 15 Ağustos’ta Mohmando bölgesinde kötü hava koşulları nedeniyle düştüğü, aralarında iki pilotun da bulunduğu beş kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Pakistan'da kabus günleri! 146 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti - 2. Resim

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Battagram’daki kurtarma çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi. Şerif, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve yaralıların tedavilerinin sağlanması talimatını iletti.

Aşırı yağışlar nedeniyle 25 Temmuz’da başlayan ve 3 bin metre rakımdaki bir Hindu tapınağına yapılan yıllık hac yolculuğu askıya alındı. Sel suları, hacı adayları için kurulan ana aşeviyle birlikte birçok ev, araç ve motosikleti de sürükledi.

Pakistan'da kabus günleri! 146 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti - 3. Resim

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu’na göre, Haziran ayının son haftasından Temmuz sonuna kadar meydana gelen sel ve çeşitli kazalarda yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı. Uzmanlar, iklim değişikliğinin ani ve şiddetli yağışları artırarak sel riskini büyüttüğüne dikkat çekiyor.

Sel ve toprak kaymaları, Hindistan kontrolündeki Keşmir’de de can kayıplarına yol açtı. Yetkililer, 15 Ağustos’ta Himalayalar’daki Chositi köyünde en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

