Pakistan’da polis aracına bombalı saldırı, çok sayıda ölü ve yaralı var

8 Ocak 2024 17:34 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 17:37

Pakistan’ın kuzeyindeki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Bajaur bölgesinde polisleri taşıyan araca bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Polis olayda en az 6 polisin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bajaur Bölge Polisi Kashif Zulfikar, “Çocuk felci aşılama personeline eşlik etmekle görevli bir polis ekibini taşıyan araca yol kenarına yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bomba patlatılarak saldırı düzenlendi” dedi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden polis, 5 polisin hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.