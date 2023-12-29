Pakistan'dan net yılbaşı kararı! 'Filistin'le dayanışma gösterin!'

29 Aralık 2023 12:54 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 12:56

Çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana 83 günü arkada bırakırken, Filistin halkı 2024 yılına kan ve zulüm ile giriyor.

Pakistan Başbakanı Enverül Hak Hakar, İsrail'in ağır bombalarla katlettiği on binlerce kişiye destek olmak için, ülke çapındaki bütün yılbaşı etkinliklerinin yasaklandığını duyurdu.

Pakistan Başbakanının televizyonda yaptığı konuşmada, "Tüm Pakistan halkı ve Müslüman dünyası, Gazze ve Batı Şeria'da silahsız Filistinlilere yönelik soykırımdan, özellikle de çocukların katledilmesinden derin üzüntü duyuyor. Filistin'deki son derece endişe verici durum göz önüne alındığında ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmayı ifade etmek amacıyla yeni yıl kutlamalarıyla ilgili her türlü etkinliğin yasaklanmasına karar verildi. Tüm Pakistanlılara sesleniyorum, hakkı yenen Filistinlilerle dayanışma gösterin" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın Filistin'e yardımlarının devam edeceğini belirten Kakar, ülkesinin ayrıca İsrail'in akıttığı kanı durdurmak için çabalarını sürdüreceğini aktardı.