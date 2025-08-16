Pakistan'da son 48 saatte felaket: 320’den fazla kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da etkisini artıran şiddetli muson yağmurları, son 48 saatte ülkenin kuzeybatısını adeta haritadan sildi.

Yaşanan afet nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 320'yi aştı, en az 21 kişi de yaralandı.

Yetkililer ölümlerin büyük bölümü çöken evlerde ve sel sularında meydana geldiğini açıkladı.

ALTI BÖLGE AFET İLAN EDİLDİ

Eyalet yönetimi, can kayıplarının çoğunlukla görüldüğü Buner, Bajaur, Swat, Shangla, Mansehra ve Battagram bölgelerini resmi olarak afet bölgesi ilan etti.

Yoğun yağışın özellikle dağlık alanlarda yol açtığı ani sel ve toprak kaymaları, onlarca köyün boşaltılmasına neden oldu.

Meteoroloji Dairesi ise bölge halkını uyardı:

"Şiddetli yağışlar birkaç saat daha sürecek, halkın ihtiyati tedbirler alması gerekiyor."

KURTARMA HELİKOPTERİ DÜŞTÜ: 5 ASKER ÖLDÜ

Felaketin boyutu sadece sivil halkı değil, kurtarma ekiplerini de vurdu. Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde görevde bulunan bir kurtarma helikopteri kötü hava koşulları nedeniyle düştü. Yetkililer, kazada Pakistan ordusuna bağlı 5 mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı.

1.300 TURİST TAHLİYE EDİLDİ

Mansehra'da heyelanlar nedeniyle yollar kapanırken, 1.300 turist bölgeden tahliye edildi.

KEŞMİR'DE YENİ BİR FACİA

Felaket sadece Pakistan’la sınırlı değil. Hindistan yönetimindeki Keşmir'de, muson yağmurlarının tetiklediği seller sonucu en az 60 kişi öldü, 200’den fazla kişi kayboldu. Kurtarma çalışmaları sürerken, ekipler toprak altında kalan insanları arıyor.