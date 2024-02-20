Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'ne 'grev' kilidi: Üzgünüz, kapalıyız

    Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'ne 'grev' kilidi: Üzgünüz, kapalıyız

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Fransa, Paris, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Fransa'nın başkenti Paris’in en önemli simgelerinden Eyfel Kulesi, çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle ziyarete kapatıldı. Eyfel Kulesi'nin girişinde yer alan uyarı yazısında, "Grev nedeniyle Eyfel Kulesi kapalıdır. Üzgünüz" ifadeleri yer aldı.

    Fransa'da, işçi sendikalarının çağrısıyla Eyfel Kulesi çalışanları, kötü mali yönetimi protesto ederek iki gündür grev yapıyor.

    Paris'te turistlerin uğrak noktası olan kule, grev nedeniyle ziyarete kapatıldı. Eyfel Kulesi'nin girişinde yer alan uyarı yazısında, “Grev nedeniyle Eyfel Kulesi kapalıdır. Üzgünüz" ifadeleri kullanıldı.

    Kuleye çıkmak amacıyla Paris'e gelen turistler, kulenin önünde fotoğraf çektirmekle yetindi.

    İŞÇİLERİN TALEPLERİ NE?

    Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Belediyesinin, kulenin işletmesini üstlenen SETE şirketinden istediği kar payını yüksek bulan grevciler, belediyeden makul bir ücret istemesini talep etti.

    Eyfel Kulesi çalışanlarının bağlı olduğu Genel İş Sendikası (CGT) Temsilcisi Stephane Dieu, kulenin bilet satışlarından elde ettikleri geliri, anıtın yenileme çalışmaları, işletme maliyetleri ve Paris Belediyesine kar payı ödemek için kullandıklarını söyledi.

    Dieu, önceki yıllarda belediyeye yılda 8 milyon euro kar payı öderken bu rakamın yakın zamanda 16 milyon euroya çıktığını belirtti. Belediyenin bu kar payını 50 milyon euroya çıkarmak istediğini ifade eden Dieu, salgın zamanında anıtın kapalı olması nedeniyle halihazırda 100 milyon euro borçları olduğuna dikkati çekti.

    Eyfel Kulesi çalışanları, 27 Aralık 2023 tarihinde SETE'nin mali politikasına tepki olarak greve gitmişti. Paris Belediyesi, hisselerinin yüzde 99'una sahip olduğu SETE'nin en büyük hissedarı konumunda bulunuyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    ABD'den Gazze'de acil insani ateşkes kararına veto - DünyaABD İsrail'in katliamına bir kez daha destek çıktıRus muhalif Navalny'nin arananlar listesindeki kardeşine dava - DünyaNavalny'nin arananlar listesindeki kardeşine davaSon 49 yılın rekoru kırıldı! Moğolistan'ın yüzde 80'i karla kaplandı - DünyaSon 49 yılın rekoru kırıldı! Moğolistan'ın yüzde 80'i karla kaplandıİsrail, karadan işgalin sonuna geliyor! 'Han Yunus'tan sonra hedef 'Refah' - Dünya'Han Yunus'tan sonra hedef 'Refah''Eşimi Putin öldürdü' demişti! Navalny'nin eşi Navalnaya'nın hesabı askıya alındı - DünyaNavalny'nin eşi Navalnaya'nın hesabı askıya alındıBM, Gazze'nin kuzeyine gıda yardımını durdurdu - DünyaBM, Gazze'nin kuzeyine gıda yardımını durdurduNavalny'nin ailesi ile Kremlin gerilimi büyüyor! Suçlamalar 'asılsız ve kaba' - DünyaSuçlamalar 'asılsız' ve 'kaba'
    Sonraki Haber Yükleniyor...