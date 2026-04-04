Wall Street Journal ve NY Post’un özel haberlerine göre Savunma Bakanı Pete Hegseth, yerini Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll’a kaptırma korkusuyla ordunun en üst kademesinde geniş çaplı bir tasfiye operasyonu başlattı.

ZİRVEDEKİ "PARANOYA": SİGNALGATE’TEN TASFİYEYE

Hegseth’in koltuğunu kaybetme endişesinin, Mart 2025’te yanlışlıkla bir gazeteciyi eklediği grup sohbetiyle patlak veren "Signalgate" skandalından bu yana arttığı bilinmekte. Bakan’ın, yardımcısı Dan Driscoll’un kendi yerine geçecek en güçlü aday olduğunu düşünmesi, orduda "Driscoll’a yakın" görülen isimlerin sonunu getirdi.

Tasfiye edilen isimler arasında Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George, General David Hodne, Tümgeneral William Green gibi üst düzey isimler yer aldı.

VANCE VE TRUMP FAKTÖRÜ

ABD basınının aktardığına göre Hegseth’in Driscoll’u doğrudan görevden alamamasının arkasında Beyaz Saray engeli bulunuyor. Driscoll, Başkan Yardımcısı JD Vance’in Yale Hukuk Fakültesi’nden yakın arkadaşı ve Trump’ın kamuoyunda övgüyle bahsettiği bir isim.

Hegseth’in, Driscoll’un Ukrayna müzakerelerindeki başrolünden ve ordudaki saygınlığından ciddi şekilde rahatsız olduğu, bu yüzden Driscoll’un "sağ kollarını" hedef aldığı öne sürüldü.

SAVAŞIN ORTASINDA ZAMANLAMA KRİZİ

İran savaşı devam ederken ve Amerikan ordusu kayıp pilotlarını ararken yapılan kadro değişi Pentagon içinde de tepkiyle karşılandı.

Washington Post, iç çekişmenin Başkan Trump’ın "savaş iyi gidiyor" mesajını baltaladığını yazdı.

İRAN DALGA GEÇTİ

İran hükümeti, görevden alınan generallerin fotoğraflarının üzerine çarpı işareti koyarak sosyal medyada "Rejim değişikliği başarıyla gerçekleşti" paylaşımıyla ABD ile dalga geçti.

HALEF YARIŞI BAŞLADI

Eğer Driscoll görevden alınırsa, yerine geçecek en güçlü aday olarak Hegseth’in baş sözcüsü Sean Parnell gösteriliyor.

Parnell iddiaları reddedip Hegseth ve Driscoll arasında "mükemmel bir ilişki" olduğunu savunsa da, Pentagon kaynakları kulislerin çoktan hareketlendiğini duyurdu.

