Pentagon'dan 'geçici liman' açıklaması: Planlandığı gibi ilerliyor

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için geçici liman inşa etme planını yürürlüğe koyan ABD, sürecin devam ettiğini bildirdi. Pentagon Sözcüsü Ryder, "Kamyonlar yardımlarla inmeye başladığında her şey açık hale gelecektir" dedi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te abluka altına aldığı ve insani yardımların girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde zulüm devam ediyor. Can kaybı 32 bini aşarken, ölümlerin sebeplerinden birisi de 'açlık ve susuzluk' olmaya başladı. Bölgeye havadan yardım gönderen ABD, geçici liman için de harekete geçti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Gazze’ye insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için kurulacak geçici liman çalışmalarıyla ilgili sürecin planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi.

"SÜREÇ PLANLANDIĞI GİBİ İLERLİYOR"

Geçici liman sürecinde yarıya geldiklerini belirten Ryder, "Bildiğim kadarıyla, bu konuda süreç planlandığı gibi ilerliyor" diye konuştu.

Geçici liman kurulduktan sonra insani yardımların hangi sivil toplum kuruluşları tarafından dağıtılacağı sorusu üzerine Ryder, bu hususla ilgili süreci ABD Dışişleri Bakanlığının yürüttüğüne işaret etti ve "Size gerçek, kesinleşmiş bilgiler verdiğimizden emin olmak istiyorsanız, operasyonel gizlilikte kalması gereken hususlar olduğunu dikkate almalısınız. Bu, kamyonlar yardımlarla inmeye başladığında her şey açık hale gelecektir" ifadesini kullandı.