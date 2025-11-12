Peru'da yolcu otobüsü uçurumdan düştü! En az 37 kişi hayatını kaybetti

Peru'da bir otobüsün bir kamyonla çarpışarak bir vadiye düşmesi sonucu Çarşamba günü (12.11.2025) en az 37 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Peru'nun güneyindeki Arequipa'da meydana gelen kaza, Güney Amerika ülkesinde son yıllarda meydana gelen en kötü kazalardan biri.

EN AZ 37 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Kaza, Peru ile Şili'yi birbirine bağlayan Panamericana Sur otoyolunda sabahın erken saatlerinde meydana geldi.

Arequipa bölge sağlık müdürü Walther Oporto, 24 kişinin yaralanmasının yanı sıra "37 kişinin hayatını kaybettiğini" söyledi.

Llamosas şirketi tarafından işletilen otobüs, Caraveli eyaletindeki Chala kasabasından Arequipa'ya gidiyordu. Otobüste 60 yolcu bulunuyordu.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞMA

Yerel basında yer alan ve itfaiye ekiplerinin açıklamalarına dayanan haberlere göre, araç bir virajda bir kamyonetle kafa kafaya çarpıştıktan sonra yaklaşık 200 metre (650 fit) derinliğindeki bir vadiye düştü.

Aşırı hız, kötü yol koşulları, işaret levhalarının eksikliği ve yetkililerin denetimlerinin yetersizliği nedeniyle Peru'da trafik kazaları sık sık meydana geliyor.