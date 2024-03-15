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Haberler > Dünya > Sahte peygamberin evinden 251 çocuk çıktı! Bahçesinde isimsiz mezarlar...

Sahte peygamberin evinden 251 çocuk çıktı! Bahçesinde isimsiz mezarlar...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sahte peygamberin evinden 251 çocuk çıktı! Bahçesinde isimsiz mezarlar...

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zimbabve’de peygamberliğini ilan eden bir dolandırıcının evine polis bakını yapıldı. Operasyonda, evde bulunan 251 çocuk kurtarılırken şahıs tutuklandı. Bahçede ise isimsiz mezarların olduğu öğrenildi.

Zimbabve’de peygamberliğini ilan eden sahtekarın evine polis ekipleri tarafından büyük bir operasyon düzenlendi.

BAHÇESİNDE İSİMSİZ MEZARLAR BULUNDU

56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa’ya çocuk istismarı suçlaması yöneltilirken evde ise korkunç detaylar yakalandı. Mülk içerisinde 251 çocuk bulundu. Öte yandan Çocukların ucuz işgücü olarak kullanıldığı iddia edilirken özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen yetişkinlere ait dokuz ve çocuklara ait yedi isimsiz mezar bulundu.

Beraberindeki 7 kişi birlikte hakim karşısına çıkarılan Chokurongerwa tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Peygamberliğini ilan eden adamın evinden 251 çocuk çıktı! Bahçesinde isimsiz mezarlar... - 1. Resim

2015'TE DE TUTUKLANMIŞTI

Chokurongerwa 2015’te de hakkında yürüten bir soruşturma kapsamında görevlilere saldırdığı gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.

Diğer yandan Chokurongerwa, ülkedeki Apostolik (Havari) kiliselerinin bir parçası olarak kendini tanımlıyor. Buraya dahil olan insanlar, yasaya aykırı uygulamaları savunmalarıyla tanınıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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