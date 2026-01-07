İngiltere’de polisinin bir hatası, iki aileye haftalarca kabusu yaşattı. Trafik kazası sonrası yapılan yanlış kimlik tespiti nedeniyle bir aile oğullarının hayatta olduğunu sanırken, diğer aile ise hayatta olan çocukları için üç hafta boyunca cenaze hazırlığı yaptı.

13 Aralık’ta Rotherham yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir araç yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada 17 yaşındaki bir kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken, genç yaştaki iki erkekten biri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Güney Yorkshire Polisi, olayın ardından Trevor Wynn’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

KİMLİKLER KARIŞTIRILDI

Ancak haftalar sonra hastanede tedavi gören gencin bilincini kazanmasıyla büyük bir hata gün yüzüne çıktı. Kendini “Ben Trevor’ım” diye tanıtan genç sayesinde, hayatta olan kişinin Trevor Wynn olduğu, kazada hayatını kaybeden gencin ise 18 yaşındaki Joshua Johnson olduğu anlaşıldı. Yeni adli tıp incelemeleri de cesedin Joshua’ya ait olduğunu doğruladı.

CENAZE İÇİN HAZIRLIK YAPIYORLARDI

Bu süreçte Joshua’nın ailesine, oğullarının ağır yaralı olduğu ve sakinleştirici ilaçlar altında tedavi gördüğü bilgisi verilmişti. Trevor’ın ailesi ise üç haftadır cenaze töreni için hazırlık yapıyordu. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla iki aile de şaşkına döndü.

Güney Yorkshire Emniyet Müdür Yardımcısı Colin McFarlane, olayın ardından yaptığı açıklamada yaşanan karışıklığın affedilemez olduğunu belirterek her iki aileden de özür diledi. McFarlane, bağımsız polis denetim kurulu IOPC’nin süreci inceleyeceğini ve benzer bir hatanın bir daha yaşanmaması için gerekli tüm adımların atılacağını söyledi.

Emniyet yetkilileri, ailelere ve hayatta kalan mağdura uzman ekipler aracılığıyla destek sağlanacağını açıkladı.

