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Polisten gazeteciye plastik mermi! Her şey kamera kayıttayken oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD polisi, Los Angeles'taki göçmen karşıtı protestoları aktaran Avustralyalı muhabir Lauren Tomasi'yi plastik mermiyle bacağından vurdu.

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde Başkan Donald Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik protestolar sürüyor.

Trump’ın protestolar nedeniyle '2 bin ulusal muhafız askerini Los Angeles’a konuşlandırması' çatışmaların tırmanmasına neden olurken, bölgede yayın yapan gazeteciler de zor anlar yaşıyor.

GAZETECİ BACAĞINDAN VURULDU

Los Angeles polisi, protestolar sırasında yayın yapan Avustralyalı haber kanalı 9News muhabiri Lauren Tomasi’yi plastik mermiyle bacağından vurdu. Polis tarafından hedef alınan Tomasi, bölgeden uzaklaştığı sırada çevredekilerden gelen "İyi misin" sorularına "İyiyim" cevabını verdi.

Öte yandan birkaç dakika sonra Tomasi'nin ağladığı ve baldırını kavradığı, yoldan geçen bir kişinin ise "Az önce muhabiri vurdun!" diye bağırdığı görüldü.

Kameralara yansıyan o anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Polisten gazeteciye plastik mermi! Her şey kamera kayıttayken oldu - 1. Resim

KANALDAN AÇIKLAMA VAR

Kanaldan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Lauren Tomasi'ye plastik mermi isabet etmiştir. Lauren ve kamera operatörü güvendedir ve bu olayları haberleştirmek için gerekli çalışmalarına devam edeceklerdir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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