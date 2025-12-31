Polonya'da dünden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, ülke genelinde ulaşımı aksattı. Polonya'nın kuzeyinde Ostroda bölgesindeki S7 otoyolunda yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç mahsur kalırken, Modlin Havalimanı'nda bazı uçuş seferleri iptal edildi.

Polonya'da dünden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, ülke genelinde ulaşımı aksattı. Ülkenin kuzeyindeki Ostroda bölgesinde yer alan S7 otoyolu yoğun kar nedeniyle kapandı, yüzlerce araç mahsur kaldı. Başkent Varşova'dan Gdansk'a doğru yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu.

Polonyada kar felaket! Yüzlerce araç yollarda kaldı, uçuşlar iptal edildi

BAZI UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kar yağışı hava trafiğini de etkiledi. Modlin Havalimanı'nda gece saatlerinden itibaren bazı seferler durduruldu. Varşova Chopin Havalimanı'ndan yapılacak seferlerde de uçaklardaki buz çözme işlemine ihtiyaç duyulması nedeniyle gecikmeler yaşandı.

Polonyada kar felaket! Yüzlerce araç yollarda kaldı, uçuşlar iptal edildi

Devlet demiryolu işletmecisi PKP Intercity ise 16 tren seferinde 60 dakikadan fazla gecikme yaşandığını aktardı.

Polonyada kar felaket! Yüzlerce araç yollarda kaldı, uçuşlar iptal edildi

Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü (IMGW), sabah saatlerinde Polonya'nın kuzey-orta kesimindeki Mlawa'da kar kalınlığının 57 santimetre olduğunu açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası