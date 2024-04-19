Putin ile Aliyev Moskova'da bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Moskova’da bir araya gelecek.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, 22 Nisan’da resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelecek olan Aliyev ile görüşecek.

Görüşmede, Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin daha da geliştirilmesine ilişkin temel konular ele alınacak.

İki lider, güncel bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

DEMİRYOLU HATTININ İNŞASINDA HAYDAR ALİYEV'İN ROLÜ

Baykal-Amur demiryolu hattının inşaatına başlanmasının 50'nci yıl dönümü vesilesiyle Putin ve Aliyev, demiryolu çalışanları ile bir araya gelecek. Kremlin’den verilen bilgiye göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in babası Haydar Aliyev geçmişte bu yolun inşa işlerini yönetmişti.