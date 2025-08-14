Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Putin ile Trump görüşmesi orada olacaktı! Alaska'da tahliye çağrısı yapıldı

Putin ile Trump görüşmesi orada olacaktı! Alaska'da tahliye çağrısı yapıldı

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Alaska'da buzul barajın taşması sonucu oluşan sel riski nedeniyle tahliye çağrısı yapıldı. Eyalet ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye ev sahipliği yapacağı için son günlerde gündemdeki yerini koruyor.

ABD'nin Alaska eyaletinde, buzul ve karların oluşturduğu barajın taşması sonucu oluşan sel riski nedeniyle bölge sakinlerine tahliye çağrısı yapıldı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinden (NOAA) yapılan açıklamada, Alaska'nın başkenti Juneau'daki Mendenhall Buzulu'nun oluşturduğu barajın taştığı ve şiddetli sel riski oluştuğu belirtildi.

Putin ile Trump görüşmesi orada olacaktı! Alaska'da tahliye çağrısı yapıldı - 1. Resim

Juneau Empire sitesinin haberine göre, yetkililer, Juneau sakinlerine bölgeyi tahliye etmeleri çağrısı yaptı.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) yetkilisi Nicole Ferrin, sel riskine ilişkin yaptığı açıklamada "Bu, elimizdeki bilgilere göre yeni bir rekor olacak." ifadesini kullandı.

Putin ile Trump görüşmesi orada olacaktı! Alaska'da tahliye çağrısı yapıldı - 2. Resim

Geniş bir vadide bulunan Mendenhall Buzulu, 'Suicide' adı verilen havzadaki eriyik su gölü için buzdan bir baraj görevi görüyor. Havzadan akan su, 2011'den bu yana aralıklarla sele neden oluyor.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkisiyle yıldan yıla bu sellerin şiddetlendiğini belirtiyor.

Putin ile Trump görüşmesi orada olacaktı! Alaska'da tahliye çağrısı yapıldı - 3. Resim

TRUMP-PUTİN ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK 

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini açıklamıştı. 

