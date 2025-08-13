Trump ile Avrupalı liderler toplantısı sona erdi! Alaska zirvesi öncesi kırmızı çizgi çekildi

Almanya'nın Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Trump ile görüşmelerinin ardından, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini tanımak “tartışmaya açık bir konu değil” dedi.

TRUMP ALASKA ZİRVESİ SONRASI BİLGİ VERECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'ın Alaska'da Putin ile görüşmesinin ardından sonraki adımları belirlemek için kendisini arayacağını söylediğini belirtti.

TRUMP GÜVENLİK GARANTİSİ SAĞLAYACAK

Zelenskiy, Almanya Başbakanı Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Trump'ın Kiev'e güvenlik garantisi vermeye hazır olduğunu söyledi.

"TOPRAK TAKASI MASADA DEĞİL"