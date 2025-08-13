Trump ile Avrupalı liderler toplantısı sona erdi! Alaska zirvesi öncesi kırmızı çizgi çekildi

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Putin ile Alaska'da yapacağı ikili görüşme öncesi Avrupalı liderlerle toplantı gerçekleştirdi. Ukrayna ve Almanya toplantı sonrası yaptığı ortak açıklamada Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini tanımanın tartışmaya açık bir konu olmadığını ve Trump'ın Kiev'e güvenlik garantisi vereceğini vurguladı.

Almanya'nın Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Trump ile görüşmelerinin ardından, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini tanımak “tartışmaya açık bir konu değil” dedi.

TRUMP ALASKA ZİRVESİ SONRASI BİLGİ VERECEK 

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'ın Alaska'da Putin ile görüşmesinin ardından sonraki adımları belirlemek için kendisini arayacağını söylediğini belirtti.

TRUMP GÜVENLİK GARANTİSİ SAĞLAYACAK

Zelenskiy, Almanya Başbakanı Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Trump'ın Kiev'e güvenlik garantisi vermeye hazır olduğunu söyledi.

"TOPRAK TAKASI MASADA DEĞİL"

Fransız Cumhurbaşkanı Macron, toprak sorunlarının Ukrayna ile müzakere edilmesi gerektiğini söyledi ve Rusya ile savaşı çözmek için masada ciddi bir takas planı olmadığını yineledi.

