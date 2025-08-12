Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yapacağı zirveyi başarısızlığa uğratmak için provokasyon hazırladığını öne sürdü.

KİEV ALASKA MASASINI BOZACAK MI?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çeşitli kanallardan elde edilen bilgilere göre, 15 Ağustos’ta Alaska’da yapılması planlanan Rusya-ABD görüşmelerini aksatmak için Kiev yönetiminin “provokasyon hazırladığı” belirtildi.

Buna göre, bu amaçla bir grup yabancı gazetecinin "cephe bölgesindeki şehir sakinleri hakkında haber hazırlamaları" bahanesiyle 11 Ağustos’ta Ukrayna istihbarat araçlarıyla Harkiv bölgesindeki Çuguyev şehrine götürüldüğü belirtildi.

Söz konusu zirve öncesi, Batılı gazetecilerin kayda alması amacıyla Ukrayna ordusunun yoğun nüfuslu yerleşim alanlarından birine veya bir hastaneye sivillerin zarar göreceği İHA ve füzelerle kışkırtıcı saldırı planladığı ileri sürüldü.

Açıklamada, “Kiev rejiminin provokasyonu sonucunda, Ukrayna'daki ihtilafın çözümü konularında Rus-Amerikan etkileşimini başarısızlığa uğratmak için koşullar ve olumsuz bir medya ortamı oluşturulacak, saldırı ve sivil kayıplarla ilgili tüm sorumluluk Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne yüklenecek.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, “başka yerleşim yerlerinde de provokasyonlar yaşanmasının mümkün olabileceği” iddia edildi.

ZELENSKİY'DEN BİZSİZ İMKANSIZ MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos'ta düzenleyeceği görüşmeye ilişkin "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak imkansız ve kimse bunu kabul etmeyecek." dedi.

Zelenskiy, Kiev'de düzenlenen "Gençler Burada" konulu forumda yaptığı konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri de değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in 15 Ağustos'ta Alaska'da savaşın sona erdirilmesiyle ilgili gerçekleştireceği görüşmeye değinen Zelenskiy, savaşın Ukrayna'da yaşandığını vurguladı.

Zelenskiy, Ukrayna olmadan bu tür görüşmede savaşın sona erdirilmesi ile ilgili bir anlaşmaya varılmasının imkansız olduğunu savunarak, "Ama Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak imkansız ve kimse bunu kabul etmeyecek. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (Trump) ve Putin arasında görüşme ikili ilişkileri açısından kesinlikle önemli olabilir ancak biz olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şeyi kabul edemezler." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin her halükarda liderler düzeyinde yapılması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Trump ve Putin ile bir araya gelmek istediğini ve böyle bir görüşmenin yapılabileceğini söyledi.

SINIR GEÇİŞLERİNE YAŞ DÜZENLEMESİ

Zelenskiy, Ukrayna vatandaşlarının savaş döneminde ülkenin sınırından geçişlerine ilişkin yeni bir karar aldığını belirterek, "Şu anda sınır kapılarında 18 yaş sınırı var. Bu sınırın 22'ye çıkarılmasını öneriyorum. Böylece geçişlerde herhangi bir kısıtlama olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.