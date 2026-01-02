Rusya’dan Türkiye’ye gelen, yaklaşık 950 yolcu ve 450 personelin bulunduğu Astoria Grande kruvaziyeri, şiddetli fırtına nedeniyle Amasra Limanı’na giriş yapamayınca bir süre açıkta bekledi ve ardından rotasını İstanbul’a çevirdi.

Rusya'dan Türkiye'ye doğru 3 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, bu gün sabah saatlerinde Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarına geldi.

950 YOLCU TAŞIYOR

Toplam 945 yolcu ve 462 personelle Amasra Limanı'na girmek isteyen gemi, şiddetli fırtına nedeniyle, limana giremedi. Dakikalarca açıkta bekleyen gemi, defalarca kez yaptığı denemedi başarısız oldu.

Rus turistlere fırtına engeli! 950 yolcu taşıyan gemi rota değiştirdi

İSTANBUL'A GİDİYOR

Seferlerin başladığı 2022 yılından bugüne kadar Amasra Limanı’na 90 kez başarılı şekilde yanaşan, 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki kruvaziyer, römorkörlerin de verdiği desteğe rağmen limana giriş yapamadı.

Bir süre açıkta bekleyen gemi, rotasını İstanbul'a doğru kırarak, Amasra açıkalrından ayrıldı.

