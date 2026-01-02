Akbank, Asya Kalkınma Bankası'ndan 100 milyon dolar tutarında ve 5 yıl vadeli kaynak sağladı. Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Bu işlem, Akbank'ın güçlü işbirlikleri aracılığıyla finansal erişimi artırarak ekonomik büyümeyi destekleme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor" dedi.

Akbank, Asya Kalkınma Bankası'ndan (ADB) 100 milyon dolarlık kredi sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, temin edilen kaynak KOBİ'lere, kadın KOBİ'lere, depremden etkilenmiş ve kapsayıcı büyüme odağında desteklenen bölgelerdeki KOBİ'lere kullandırılacak.

Kadınların finansal fırsatlara erişimini artırmayı ve kapsayıcı büyüme odağındaki bölgelere finansman desteği sağlamayı hedefleyen banka, ADB ile işbirliği kapsamında Akbank Dönüşüm Akademisi'ni de destekleyerek uzun vadeli sürdürülebilirliğin sağlanmasında rol oynayacak.

ASYA KALKINMA BANKASI'NDAN İLK KREDİ

Söz konusu 100 milyon dolar tutarındaki işlem, Akbank'ın ADB'den aldığı ilk kredi olma özelliğini de taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, ADB ile hayata geçirdikleri 5 yıl vadeli finansman işlemini, bankanın kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun somut bir yansıması olarak gördüklerini belirtti.

Gür, "Fonların en az yüzde 50'sini sermayesinin en az yüzde 51'i kadınlara ait KOBİ'lere, yüzde 25'ini ise kapsayıcı büyüme odağında desteklenen ve depremden etkilenen bölgelere tahsis ederek, kadın girişimciliğini desteklemeyi ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu işlem, Akbank'ın güçlü işbirlikleri aracılığıyla finansal erişimi artırarak ekonomik büyümeyi destekleme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

