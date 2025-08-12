Alaska zirvesi öncesi kritik görüşme! Putin ve Kim Jong Un'dan fikir alışverişi

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, taraflar arasında arabuluculuğu sağlamak adında Alaska'da tarihi bir görüşme gerçekleşecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Devlet Başkanı Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya gelecek.

ALASKA ÖNCESİ RUSYA-KUZEY KORE GÖRÜŞMESİ

Bugün ise, Kremlin’in açıklamasına göre, Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile telefonda görüştü. Putin, Kim’i ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeler hakkında bilgilendirdi.

Görüşme, Putin’in 15 Ağustos 2025 Cuma günü Alaska’da gerçekleşecek olan Trump ile planlanan toplantısına odaklandı.

Kremlin, bu bilgiyi Salı günü yayınlanan bir açıklamada paylaştı. Ancak Putin ve Kim arasındaki konuşmanın içeriği veya yaklaşan ABD-Rusya görüşmelerinin hangi özel yönlerinin ele alındığı hakkında ek detaylar vermedi.