Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Görülmemiş operasyon! Ukrayna, Rusya'nın tek helyum tesisini vurarak füze ve uzay endüstrilerini felç etti

Görülmemiş operasyon! Ukrayna, Rusya'nın tek helyum tesisini vurarak füze ve uzay endüstrilerini felç etti

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Ukrayna, Rusya, Helyum, Füze, Savunma, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ukrayna Savunma İstihbarat Müdürlüğü’ne (HUR) ait insansız hava araçları, Rusya’nın Orenburg bölgesindeki tek helyum üretim tesisine nokta atışı bir saldırı düzenledi. Füze üretimi, havacılık ve uzay projeleri için kritik öneme sahip tesisin devre dışı kalması, Moskova’nın askeri ve uzay sanayisinde büyük aksamalara yol açtı.

Ukrayna Savunma İstihbarat Müdürlüğü’ne (HUR) ait insansız hava araçları, Rusya’nın füze ve uzay endüstrisinin kalbi olarak görülen Orenburg Helyum Tesisine nokta atışı bir saldırı düzenledi. 

RUSYA'DAKİ TEK HELYUM ÜRETİM TESİSİYDİ

HUR kaynakları, vurulan tesisin Rusya’daki tek helyum üretim merkezi olduğunu ve Avrupa’nın en büyüklerinden biri olarak stratejik önem taşıdığını iletti.

Mevcut bilanço Moskova’nın füze üretim hattını tamamen felce uğratarak ve havacılık ile uzay projelerini adeta çöküşün eşiğine getirerek, Rusya’nın stratejik üstünlüğüne ağır bir darbe vurabilir.

Yıllık yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz kapasitesine sahip tesis, roket sistemleri, uzay araştırmaları ve havacılık sanayisinin kritik tedarik zincirinde yer alıyor.

Görülmemiş operasyon! Ukrayna, Rusya'nın tek helyum tesisini vurarak füze ve uzay endüstrilerini felç etti - 1. Resim

'ASKERİ-ENDÜSTRİYEL KOMPLEKSİN KALBİ' HEDEF ALINDI

Ukrayna istihbaratına göre Orenburg Helyum Tesisi, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşta doğrudan rol oynuyor. Askeri-endüstriyel kompleksin önemli bir parçası olan tesisin devre dışı kalması, Rusya’nın füze üretim kapasitesini ciddi şekilde zayıflatabilir.

OTOYOL KAPATILDI

Saldırının ardından yerel yetkililer, tesisin bulunduğu M-5 “Ural” federal otoyolunun Perevolotskoye ile Kholodnye Klyuchi arasındaki kısmını güvenlik gerekçesiyle kapattı. 

DAHA ÖNCE RADAR SİSTEMLERİ DE VURULMUŞTU

HUR’un Rusya’nın yüksek teknolojili savunma altyapısına yönelik ikinci büyük darbesi oldu. 

Daha önce işgal altındaki Kırım’da Rusya’nın en gelişmiş hava savunma radarlarından 98L6 “Yenisey” sistemi, Ukrayna dronları tarafından imha edilmişti. 

Kaynak: Dış Haberler

İBB soruşturmasında yeni 'rüşvet' görüntüsü! Balya balya paralar sayıldı, toplandı, dağıtıldıİstanbullular dikkat! 5 ilçede denize girmek yasaklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hindistan'da düğmeye basıldı! İnek gübresinden yakıt üretilecek - DünyaDüğmeye basıldı! İnek gübresinden üretilecekTürklere yönelik yarım asırlık yasak bitiyor! İran Cumhurbaşkanı talimat verdi - DünyaTürklere yönelik yarım asırlık yasak bitiyor!Karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Midesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü: Gider deliği gibi... - DünyaMidesinden çıkanlar doktorları hayrete düşürdüİrlanda’dan dünyayı sarsan karar! "ABD’ye rağmen geri adım yok" - Dünyaİrlanda’dan dünyayı sarsan karar!Bir sigara izmariti 55 bin liraya mal olabilir! Çöpün ise hapse kadar yolu var - DünyaDoğayı kirletmenin bedeli artık çok ağırMali ordusunda darbe girişimi! 45 asker yakalandı - DünyaMali'de darbe girişimi! 45 asker yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...