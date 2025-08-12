Görülmemiş operasyon! Ukrayna, Rusya'nın tek helyum tesisini vurarak füze ve uzay endüstrilerini felç etti

Ukrayna Savunma İstihbarat Müdürlüğü’ne (HUR) ait insansız hava araçları, Rusya’nın füze ve uzay endüstrisinin kalbi olarak görülen Orenburg Helyum Tesisine nokta atışı bir saldırı düzenledi.

RUSYA'DAKİ TEK HELYUM ÜRETİM TESİSİYDİ

HUR kaynakları, vurulan tesisin Rusya’daki tek helyum üretim merkezi olduğunu ve Avrupa’nın en büyüklerinden biri olarak stratejik önem taşıdığını iletti.

Mevcut bilanço Moskova’nın füze üretim hattını tamamen felce uğratarak ve havacılık ile uzay projelerini adeta çöküşün eşiğine getirerek, Rusya’nın stratejik üstünlüğüne ağır bir darbe vurabilir.

Yıllık yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz kapasitesine sahip tesis, roket sistemleri, uzay araştırmaları ve havacılık sanayisinin kritik tedarik zincirinde yer alıyor.

'ASKERİ-ENDÜSTRİYEL KOMPLEKSİN KALBİ' HEDEF ALINDI

Ukrayna istihbaratına göre Orenburg Helyum Tesisi, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşta doğrudan rol oynuyor. Askeri-endüstriyel kompleksin önemli bir parçası olan tesisin devre dışı kalması, Rusya’nın füze üretim kapasitesini ciddi şekilde zayıflatabilir.

OTOYOL KAPATILDI

Saldırının ardından yerel yetkililer, tesisin bulunduğu M-5 “Ural” federal otoyolunun Perevolotskoye ile Kholodnye Klyuchi arasındaki kısmını güvenlik gerekçesiyle kapattı.

DAHA ÖNCE RADAR SİSTEMLERİ DE VURULMUŞTU

HUR’un Rusya’nın yüksek teknolojili savunma altyapısına yönelik ikinci büyük darbesi oldu.

Daha önce işgal altındaki Kırım’da Rusya’nın en gelişmiş hava savunma radarlarından 98L6 “Yenisey” sistemi, Ukrayna dronları tarafından imha edilmişti.