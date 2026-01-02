Yeni yılda uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi %18,95 artırıldı. Sektör temsilcileri, tüketicilerin yeni ve vergisi düşük araçlara odaklandığını, bu anlamda ikinci vergi diliminde bulunan 2021-2023 model araçların ve 1.300 cm3 altında motor hacmine sahip arabaların öne çıkabileceğini aktarıyor. Bu kategoride yer alan, ağır hasar kaydı olmayan, otomatik vitesli ve 50 bin km altındaki araçların fiyatları ise yaklaşık 910 bin TL’den başlıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- 2026 yılı birçok alanda fiyat güncellemeleri ile başladı. Bunlardan biri de Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) gerçekleşti. Yeni yılda uygulanacak MTV yüzde 18,95 oranında artırıldı. Buna göre;

-1300 cm3 ve aşağı motor hacmine sahip araçlarda MTV 1-3 yaş bandında 6.902 TL, 4-6 yaş bandında 4.807 TL ve 7-11 yaş bandında ise 2.693 TL oldu.

-1301-1600 cm3 arası motor hacminde ise 1-3 yaş bandında 12.028 TL, 4-6 yaş bandında 9.012 TL ve 7-11 yaş bandında 5.220 TL’ye yükseldi.

Türkiye’de trafikteki araçların çoğu, bu iki motor hacmine sahip… Milyonlarca otomobil sahibinin karşılaşacağı yeni tarifede en yüksek fiyat ise 1301-1600 cm3 arası motor hacminde 12 bin TL olarak kendini gösteriyor.

TÜKETİCİNİN TERCİHLERİ

Galericiler, otomobil arayışına giren tüketicilerin hem yaşı genç hem de vergisi düşük araçlara öncelikle baktığını belirterek, “Bu anlamda ikinci el piyasada ilk vergi diliminden daha çok ikinci vergi dilimindeki araçlar daha fazla öne çıkabiliyor. 4-6 yaş bandındaki bu araçlar, sıfır km modellerine göre fiyat avantajı da sunuyor” diye konuşuyor.

Tüketicilerin yaş bandı kadar motor hacmine de önem verdiğini aktaran galericiler, “Türkiye’de bu anlamda 1.300 cm3 ve altında araç alternatifi oldukça arttı. Otomobil severler de bu kategorideki araçları vergi avantajı sunması sebebiyle daha çok tercih ediyor” ifadelerini kullanıyor.

MTV avantajı sunan arabalar! 2. elde yaşı genç ve ucuz 10 otomobil

MTV AVANTAJI SUNAN ARAÇLAR

İlandaki araçları dikkate alarak yaptığımız analizde; ikinci vergi diliminde yer alan ve 1.300 cm3 motor hacmine sahip araçlara baktık. Ağır hasar kaydı olmayan, 50 bin km altında ve otomatik vitesli seçeneklerde öne çıkan en ucuz 10 model şu şekilde kendini gösteriyor:

-Kia Picanto 1.0 MPI (2022 Model): 910.000 TL

-Dacia Sandero-1.0 Essential (2023 Model): 985.000 TL

-Renault Clio 1.0 TCE Joy (2021 Model):1.025.000 TL

-Hyundai i10-1.2 MPI (2022 Model): 1.040.000 TL

-Citroen C3-1.2 PureTech (2021 Model): 1.050.000 TL

-Opel Corsa 1.2 T Edition (2022 Model): 1.110.000 TL

-Peugeot 1.2 PureTech (2021 Model): 1.140.000 TL

-Nissan Micra 1.0 Tekna (2021 Model): 1.150.000 TL

-Hyundai i20-1.0 T-GDI (2021 Model): 1.220.000 TL

-Volkswagen Polo 1.0 TSI (2021 Model): 1.250.000 TL

ÖNEMLİ NOT: Liste; ilanlarda yer alan, ağırlıklı olarak başlangıç donanım paketine sahip ve ‘düşük’ fiyata yakın 10 ilanın ortalaması dikkate alınarak hazırlanmıştır.

