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Haberler > Dünya > Putin'den kadın askeri utandıran iltifat

Putin'den kadın askeri utandıran iltifat

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya lideri Putin, bir program kapsamında gönüllü askerlerle bir araya geldi. Putin kadın askerlerden birine, "Askeri üniformanın size çok yakıştığını hiç söylediler mi?" dedi. O anlarda genç kadının gülümsemesi kameralara yansıdı.

Sık sık sert söylemleriyle gündeme gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu kez iltifatıyla manşet oldu.

İLTİFAT ETTİ

Rus lider bir program kapsamında askerlerle bir araya geldi. Kameralar karşısında toplantıya devam eden Putin, bir ara askeri üniforma giyen bir kadına, "Askeri üniformanın size çok yakıştığını hiç söylediler mi?" dedi.

Putin'den kadın askeri utandıran iltifat - 1. Resim

KAMERALAR KAYITTAYDI

Bu iltifat karşısında utanan genç kadın, "İnanmayacaksınız ama herkes söylüyor" diyerek karşılık verdi. Kameralara yansıyan o anlar kısa sürede gündem oldu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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