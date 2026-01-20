Japonya’da Aso Dağı üzerinde radardan kaybolan gezi helikopterinin enkazına ulaşıldı. Nakadake Krateri yakınlarında bulunan helikopterdeki 3 kişi için arama çalışmaları sürerken, kazaya ait olduğu öne sürülen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Japonya’nın Kumamoto eyaletinde Aso Dağı semalarında kaybolan gezi helikopterinin akıbeti netleşti. Kumamoto polisi, 3 kişiyi taşıyan helikopterin enkazının yerel saatle 16.10 sıralarında Aso Dağı’ndaki Nakadake Krateri çevresinde tespit edildiğini açıkladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililerden alınan bilgilere göre helikopterde 1 pilot ile Tayvan uyruklu 2 turist bulunuyordu. Enkazın bulunmasının ardından bölgede arama ve kurtarma çalışmaları yoğunlaştırılırken, helikopterde bulunan kişilere henüz ulaşılamadığı bildirildi. Öte yandan kazanın meydana geldiği ana ait olduğu iddia edilen amatör bir video da kamuoyuna yansıdı.

BEKLENEN SÜREDE GERİ DÖNMEDİ

Gezi helikopterinin, Kumamoto’daki bir tema parkına ait pistten saat 10.52’de havalandığı, Aso Dağı üzerindeki Nakadake Krateri çevresinde yaklaşık 10 dakikalık bir keşif uçuşu yapmasının planlandığı belirtildi. Ancak helikopterle saat 11.00 sıralarında iletişimin kesildiği ve aracın beklenen sürede geri dönmediği açıklandı.

İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Çalışmalara Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait U-125 tipi arama uçağı ile UH-60 tipi helikopterin de destek verdiği öğrenildi.

